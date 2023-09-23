反攻號角再吹響！烏克蘭「南部前線」又下一城　最終目標曝光

▲塔納斯基告訴CNN，其部隊已在韋爾博韋取得突破。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭自今年6月發動反攻以來，多次在南部前線傳出捷報，烏克蘭一名將軍也在22日宣布，其部隊已在札波羅熱的韋爾博韋（Verbove）取得突破，並預測未來將會有更大的進展。

烏克蘭南部反攻負責人塔納斯基（Oleksandr Tarnavsky）22日在接受CNN資深國際記者普萊特根（Frederik Pleitgen）採訪時，證實他所率領的南部反攻部隊在前線左翼的韋爾博韋奇取得突破，並將持續向前推進。

儘管如此，他也承認烏軍的反攻行動不如預期，「我們的行動沒有預期的那麼快，這不像那些二戰電影那樣，但重要的是我們不能丟掉到手的主動權」。報導稱，塔納斯基透露了烏軍在反擊俄羅斯的戰爭中的最新進展。

此前，烏軍聲稱他們已突破俄羅斯在札波羅熱地區的「第一線」據點，距離俄羅斯在南部佈下的強大戰壕網越來越靠近，然而俄羅斯在被佔領地區任命的官員卻給出了完全不一樣的立場。CNN無法獨立證實雙方說法，但現有影片卻顯示，部分烏克蘭部隊確實越過了俄羅斯在韋爾博韋附近的一條重要的防線。

烏克蘭的最終目標顯然是要擊破連接東部領土與克里米亞半島的陸橋，但塔納斯基告訴CNN，他認為反攻至少要佔領俄羅斯的戰略中心托克馬克（Tokmak）才算是取得重大突破。