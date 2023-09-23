空襲俄黑海艦隊總部！烏克蘭稱釀9死16傷　高階將領1重傷1昏迷

▲ 塞凡堡的俄軍黑海艦隊總部遇襲後竄出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭22日發射飛彈，空襲俄羅斯位於克里米亞首府塞凡堡（Sevastopol）的黑海艦隊總部。俄方證實有一名士兵失聯，但烏方聲稱釀成9人死亡及16人受傷，包括2名將軍。

根據《衛報》，俄國國防部聲稱，一名士兵在22日的空襲後失蹤，但烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）向《美國之音》表示，這起攻擊造成9死16傷，「傷者包括指揮官羅曼丘克上校（Alexander Romanchuk），傷勢嚴重；參謀長佐科夫中將（Oleg Tsekov）則陷入昏迷。」

謠傳黑海艦隊司令索科洛夫（Viktor Sokolov）喪命，布達諾夫對此則未證實，並稱不屬於總部的流動軍人傷亡仍在確認中。

根據CNN，烏軍特種作戰部隊（SOF）23日也在Telegram宣布，這起代號「螃蟹陷阱」（Crab Trap）的特別行動是在俄軍高級成員開會中進行，造成數十人死傷。

聲明指出，「特種作戰部隊大膽且艱苦的工作使他們能夠及時且精準襲擊黑海艦隊總部，當時俄國海軍高官正在他們占領的塞凡堡市開會」，相關數據被傳給空軍以進行打擊，「（攻擊）結果造成數十名占領者傷亡，包括艦隊高階領袖。」

不過，烏方至今未提出有關具體傷亡的進一步細節或證據。此前，俄國國防部原先稱有一名士兵因轟炸喪生，後來更正為失蹤。