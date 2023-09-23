李在明「中斷為期24天絕食」開始治療　逮捕案最快26日見分曉

▲李在明將自23日起中斷絕食。圖為南韓前總統文在寅日前到醫院探望李在明時的照片。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明於23日中斷了為期24天的絕食，並正式開始接受恢復治療。

據韓聯社報導，李在明為了抗議政府未能反對日本核處理水排入海、對經濟管理不善、對梨泰院踩踏事件缺乏問責等政策不當，自8月31日起絕食至今，但身體狀況越來越差，18日還一度因血糖突然下降、近乎喪失意識，而搭乘救護車緊急送醫。

▲李在明絕食抗議第19天，周一上午健康狀況惡化送醫。（圖／CFP）

醫療人員與不少共同民主黨人曾多次勸說李在明停止絕食，因為絕食10至14天後，健康會受到不可逆的損害，卻被他拒絕。共同民主黨發言人姜善宇23日在國會召開的記者會上宣布，李在明將在絕食24天後的今日停止絕食，並在目前入住的醫院開始接受恢復治療。

此前，南韓國會在21日通過了對李在明的拘留同意案，而首爾中央地方法院也將於26日審查是否有逮捕李在明的必要性。報導稱，若審查如期進行，李在明是否被逮捕將於26日晚或27日淩晨見分曉。李在明則在22日呼籲全黨團結一致，共同抵抗南韓檢察機關的獨裁政權，守護民生和民主主義。