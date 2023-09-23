以為睡太熟！搭機不知隔壁女乘客「是屍體」　搖不醒才驚覺已死亡

▲英國航空一架航班上有女乘客過世。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國航空（British Airways）21日一架從倫敦飛往法國東南部尼斯（Nice）的航班上，有乘客驚慌地向空服員表示，隔壁「睡著」的一名婦女已經沒有反應。醫護人員為這名73歲的女乘客進行急救，仍未能挽回她的生命。英航向每日郵報證實，一名乘客在班機上逝世。

根據每日郵報等外媒報導，英航編號348航班21日從倫敦起飛，降落位於尼斯的機場，但根據法國媒體The Connexion報導，當所有人站起來收拾隨身行李，準備排隊下飛機時，有乘客發現一名他們原本「以為熟睡」的婦女仍坐在隔壁的座位上，身體一動也不動，也無法叫醒她。

驚慌失措的乘客向空服員反映後，機組人員迅速呼叫緊急服務部門，醫護人員與消防隊員趕到機艙內為女乘客進行急救，遺憾的是，這名婦女最終仍在當地晚間10時被宣布死亡。

法國媒體引述尼斯機場一名工作人員的說法稱，死亡的73歲女乘客身分尚未確定，據悉可能是死於心臟病發作。另一家法國媒體則報導，死者是英國人。不過，英航公司回覆每日郵報提問時表示，他們無法提供或證實進一步的細節，「很不幸地，一名乘客在從倫敦希斯洛機場飛往尼斯的航班上去世了。在這個艱難時刻，我們將與顧客的家屬們同在。」