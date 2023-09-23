萬華麻將協會藏現金賭博　10桌滿滿賭客最大84歲

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西門町派出所日前接獲線報，有麻將協會以合法掩護非法，專門提供不特定賭客進出小試身手，警方21日上門搜索，當場查獲10桌滿滿的賭客以及1名工作人員，也在現場查扣6.5萬賭資、3.8萬抽頭金，另外還有賭具等相關證物。

警方調查，西門町商圈有麻將協會以協會名義掩護非法賭博行為，21日下午4時許前往位於漢口街的麻將協會查緝，當場發現10桌滿滿的賭客，共計有40人，另外還有1名51歲的吳姓負責人，訊後依賭博罪嫌將吳姓負責人移送法辦。

▲北市萬華分局西門町派出所查獲麻將協會，私下從事非法賭博行為。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，該麻將協會掛羊頭賣狗肉，實際上提供民眾私下以現金方式博弈，店家則是每一將抽取每個人1百元當抽頭金，所以共及查扣10.3萬元的賭資以及抽頭金，警方還在場發現年紀最小的賭客僅24歲，年紀最大的賭客則為84歲。

▲警方發現該麻將協會以每人每打一將抽抽取百元當抽頭金（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，該麻將協會相當火紅，警方連日埋伏監控出入口，發現賭場進出客人絡繹不絕，查緝到案時，還有多名賭客欲進入試試手氣，生意興隆程度可見一斑，但警方也呼籲，賭博是萬惡深淵，將持續打擊、取締轄區各式賭場，導正不法風氣。