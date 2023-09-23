iPhone15開賣當天！法國蘋果員工大罷工　要求加薪7%

▲法國蘋果門市的員工在iPhone 15上市當天發動罷工。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

蘋果22日在全球範圍開賣新機iPhone 15，但法國蘋果門市的員工卻選擇在當天發起罷工，抗議薪資與工作條件。

據路透社報導，22日當天，巴黎歌劇院旁的蘋果專賣店門口有40名果粉正在冒雨排隊，等待搶購新上市的iPhone 15，而距離他們數公尺之外，站著正在抗議的30名蘋果員工，為這場爭取更好的薪資和工作條件的罷工行動拉開了序幕。

▲罷工人士表示，他們希望蘋果能為他們加薪，並提供更好的工作條件。（圖／路透）

法國總工會一名官員表示，蘋果在法國的2300名零售員工中，有逾百人參與了這場罷工行動，「蘋果的門市仍在營業，只是上班的員工人數有所減少。」已在蘋果服務了10年的杜赫兒（Anais Durel）表示，「我們替蘋果賺進大把鈔票，理應得到比現在更體面的待遇。」

法國4大工會CGT、CFDT、Cidre-CFTC和UNSA的蘋果員工也計劃在23日舉行罷工，要求資方為他們加薪7%，以應對如今的通貨膨脹，同時要求蘋果結束長達數月的招聘凍結，但工會人士透露，蘋果不願意提供超過4.5%的加薪。

法國總工會領導人塔列克（Tarek）表示，「我們罷工的目的不是為了阻擋iPhone的銷售，但國內通膨的情況相當嚴重，許多員工都遇到了困難，我們希望大眾能意識到這樣的情況。」