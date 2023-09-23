義大利前總統辭世！享耆壽98歲　教宗方濟各表哀悼

▲義大利前總統納波里塔諾（Giorgio Napolitano）22日辭世。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

義大利前總統納波里塔諾（Giorgio Napolitano）22日辭世，享耆壽98歲。納波里塔諾是義大利史上任職最久的總統，曾帶領國家度過2013年的政治動盪，並與已故教宗本篤十六世擁有緊密關係，現任羅馬天主教教宗方濟各也向其遺孀表達哀悼之意。

納波里塔諾政治生涯長達60年，在2006年至2015年擔任義大利總統，在此之前曾任義國與歐洲議會議員、眾議院主席和內政部長。納波里塔諾在國內2013年面臨主導義大利政壇長達17年的前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）請辭後，積極與國會進行會談，帶領義大利度過動盪局勢。

納波里塔諾也因為2013年議會陷入僵局，在原訂任期結束後又留任至2015年才卸任，成為義大利任職最久的總統。不過義大利總統一職屬於虛位元首，並無實際權力，因此納波里塔諾在政壇的積極作為，也被批評者指責是「干涉主義者」。

納波里塔諾同時也是第一位訪問美國的義大利共和黨官員，他1978年在美國哈佛大學與其他主要機構發表了一系列演說。

納波里塔諾與已故教宗本篤十六世（Benedict XVI）擁有緊密關係，本篤十六世2013年突然退位時，納波里塔諾是少數提前接獲通知的人之一。教宗方濟各（Pope Francis）也向納波里塔諾的遺孀比托尼（Clio Bittoni）表達哀悼之意，「我感謝他以公正的態度做出重大決定，展現了人性與遠見，尤其是在攸關這個國家存亡的時刻。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、現任總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也紛紛表達哀悼，也推崇他替義大利帶來的和平與發展。