他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘！　人妻曝出軌真相：不太幸福

▲越南一名外國籍男子進行DNA檢測發現妻子出軌，3個孩子都非他親生。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

越南一名外國籍男子前往當地遺傳技術中心，要求進行DNA檢測，沒想到卻發現3個孩子居然都非自己親生，因此準備以此為證據和妻子離婚。結果不久後，有一名女子帶著3個檢測樣本來到中心，結果其中2個樣本和先前外籍男子所帶來的相同，女子也承認，這3個孩子是和另外2個男人所生，並非自己的外籍丈夫。

根據docnhanh.vn報導，越南一間DNA分析與遺傳技術中心主任阮氏雅表示，近日有一名外國籍男子氣憤地走進中心，帶著2份指甲樣本和申請表，要求進行DNA檢測，申請表上寫著2個男孩的姓名。檢測結果發現，樣本上的2名男孩與這名外國男子並無親屬關係，且這2個孩子也非「同父異母」的兄弟，也就是2個孩子的爸爸是不同人。

阮氏雅表示，後來外國男子過了一個月後，又帶了第3個孩子的臍帶到中心進行檢測，結果同樣非他所生，但和上次的其中一人是同個父親。外國男子隨後請來律師要求索取全部檢測結果，作為離婚的證據。

阮氏雅說，大約過了兩個星期後，有一名越南女子帶著3個孩子，還有一名男性來到診所，表示想進行親子鑑定；當女子寫下孩子的名字時，阮氏雅發現，名字居然和先前外國男子所留相同，而檢測結果顯示，3個孩子中有2個的父親是跟她來到診所的男子。

該名越南女子說，這3個孩子都是外國姓名，「這3個孩子都不是我丈夫的孩子，因為我們語言、習慣不同，所以不太幸福。」至於剩下的1個孩子則是和另一名男子所生。