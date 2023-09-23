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日本與美國艦隊指揮官：針對「台灣有事」情況　加強團隊準備

▲▼ 美軍第七艦隊公開伯克級驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）16日通過台海畫面。（圖／U.S. 7th Fleet）

▲日本與美國艦隊指揮官皆表示，將針對台灣有事的情況做準備。圖為美軍第七艦隊。（圖／U.S. 7th Fleet）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本自衛艦隊司令官齊藤聰和美國第七艦隊指揮官湯瑪斯（Karl Thomas）20日接受日本「讀賣新聞」獨家專訪時，強調針對台灣有事加強準備的重要性。

齋藤聰和湯瑪斯在日本海上自衛隊護衛艦出雲號（Izumo）上首次接受聯合採訪。兩人對於中國軍隊加大對台軍事壓力表達憂心。

事實上，中國航空母艦山東艦不斷在台灣周邊海域進行飛機起降活動。

根據「讀賣新聞」，湯瑪斯說：「我認為這非常明確，他們正在對台灣施加比過去更大的壓力。」

▲▼ 美軍第七艦隊公開伯克級驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）16日通過台海畫面。（圖／U.S. 7th Fleet）

▲美軍第七艦隊過去公開一張伯克級驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）通過台海時的照片。（圖／U.S. 7th Fleet）

齋藤聰說，他知道中國軍隊一直在訓練並「大大提高其技能」。

提到台灣有事，湯瑪斯說，「我會告訴你，我們的工作就是做好準備。所以我們一起訓練和執行任務，如此一來，如果我們的政治領導層決定要召喚我們，我們就會準備就緒」。

「目標是做好準備，讓我們絕對不會陷入假設的台灣情況之中。因此，他和我所關注的就是，準備好以團隊的方式合作，在有需要時我們就可以團隊方式執行任務。」

齋藤聰同意湯瑪斯的觀點，認為形成即時反應體制「是最有必要的」。

齋藤聰說：「我們每天都在訓練、每天交換意見、每天都在改進我們的防禦能力，以因應從承平時期到突發事件的各個階段。」他指出，網路攻擊和資訊戰是海上自衛隊將加強備戰的領域。

美國軍艦在南海執行自由航行任務，以回應中國軍隊在南海的霸權行徑。湯瑪斯表示，美國海軍也會在台灣海峽採取同樣的行動，「這是一條國際海峽，所以我們以團隊的方式航行通過」。

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