基泰損鄰25戶強制拆除　監造建築師涉「偽造文書罪」交保60萬

▲基泰大直建案的監造工程師王德生涉嫌偽造文書被檢察官諭令交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦基泰大直建案損鄰，導致2棟共25戶塌陷而被迫拆除，22日指揮廉政署及20多名檢察事務官，搜索基泰、福益營造等10處後，經檢察官漏夜訊問，23日凌晨依偽造文書罪嫌，諭令負責監造的建築師王德生60萬元交保，另外基泰專案副理邱丞鴻、福益營造工地主任張博翔各依公共危險罪嫌交保25萬元、10萬元。

基泰建設在台北市大直街94巷新建案在7日晚間突然發生崩塌，沒多久，附近的5層樓民宅沒入地面變成4層樓，所幸住戶及時撤離，無人傷亡，有受災戶指出，早在事發前8個月就出現住家牆壁龜裂等情形，但台北市都發局會同監造方會勘後，認為「無危害公共安全之虞」。

▲基泰副理邱丞鴻25萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

台北市議員接連指出，基泰委託監測工地的儀大工程顧問公司，在7月26日交給市府的報告顯示，事發前44天，工地與鄰地監測已有地面沉陷點、建物沉陷點、建物傾斜等3項數值超過警戒值、行動值，儀大公司員工更在9月1日就通知現場工地主任張博翔，監測報告「有點糟」，但現場人員沒有因應作為，持續開挖。

▲福益營造工地主任張博翔交保10萬元。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署主動分案，向儀大公司調閱工地監測資料，並請儀大員工協助分析數據，但基泰建設等公司始終沒有提供施工進度、監造日誌等相關文件，因此出動北檢事務官會同廉政署兵分10路搜索基泰建設、福益營造、王德生建築師事務所等處，檢察官訊問後，懷疑負責監造的建築師王德生涉嫌行使業務登載不實文書等罪，張博翔與邱丞洪澤則涉嫌公共危險罪章中的違背建築術成規罪，分別諭令3人交保候傳。