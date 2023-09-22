喜事變喪事！新郎開趴狂歡開槍慶祝　直接被好兄弟射爆慘死

▲好兄弟開槍慶祝之際，竟然一個失誤，直接當場擊斃新郎。（翻自《太陽報》）

圖文／鏡週刊

約旦在近日發生一起震撼社會的婚禮意外事件，一名新郎在舉辦婚禮的前一日開趴慶祝，與好兄弟一起狂歡。未料其中一名好兄弟開槍慶祝之際，竟然一個失誤，直接當場擊斃新郎，嚇壞在場所有人。

據英國《太陽報》報導，事發在8月30日，新郎是一名警官阿爾法納札（Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa）。當天阿爾法納札舉辦婚前的狂歡趴，為隔日的正式婚禮炒熱氣氛，由於中東國家有開槍當鞭炮慶祝的習慣，所以出席狂歡趴的好兄弟也按照傳統，一邊隨著音樂起舞，一方面開槍慶祝。

影片可見，其中一名好兄弟手持長槍，隨著音樂起舞，更隨著樂曲節奏開槍。但沒想到當他射到最嗨之際，意外射中新郎阿爾法納札，接著阿爾法納札就直接倒地。其他賓客與好兄弟看到這個情況，立刻上前查看，大家都驚到慌張，隨後阿爾法納札被緊急送醫，但仍被醫院宣布傷重不治身亡。

據悉事發當時，新娘正為了隔日的婚禮做準備，在美容院做沙龍，沒想到就接到這份噩耗。報導指出，開槍的這名好兄弟之後遭到警方逮捕，涉案槍枝也被扣留。報導也指出，由於類似事件過去就層出不窮，因此約旦當局明文禁止這種「慶祝式開槍」，違反規定者將面臨最高3個月監禁、與約新台幣4.4萬元的罰款。

▼死亡的新郎是警官阿爾法納札。（翻自《太陽報》）

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