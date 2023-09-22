釣到怪魚「橘皮藍肉」太驚人！　阿拉斯加漁夫樂歪：還會變色

▲阿拉斯加漁夫釣到「長線六線魚」，或稱黃魚、兔頭六線魚。（圖／翻攝自Facebook／The Lodge at Otter Cove，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國阿拉斯加一名漁夫出海時，捕獲罕見的「長線六線魚」，其鱗片呈現亮眼橘色，還有一些深色紋路，剖開後肉質竟是亮藍色的，非常特別。他事後拍攝影片顯示，這種魚類經過烹煮，竟然還會「變色」。

切梅萊克在荷馬（Homer）經營小木屋園區「水獺灣小屋」，他開心發文表示，「今天出去釣魚，抓到一條長線六線魚（rock greenling），魚肉是藍色的，在你烹煮時會變色。大自然之母真是不可思議。」

切梅萊克也在留言區分享一段影片，顯示魚片剝皮油炸後，魚肉逐漸變成白色的過程。他透露，口感吃起來很像鱒魚。

這篇貼文引發網友熱議，許多人驚艷不已，紛紛留言，「這條魚真是美麗到不可思議」、「太瘋狂了，我從來沒見過這種事」、「太令人驚艷了，根本不知道竟然有這種魚！」

《福斯新聞》引述美國多州野生動物部門資訊報導，「長線六線魚」有著深色鱗片及斑駁圖紋，可能出現棕色、紅色、橘色或綠色，以利融入各類岩石環境，長度可達24英寸（約61公分），體重可達1.83磅（約830公克）。

牠們通常在太平洋北部海岸被發現，從加州到阿拉斯加都有目擊通報，棲息水域深度約0至596公尺，以海蠕蟲、甲殼動物及小型魚類為食。不過，阿拉斯加漁獵部一直無法對其提出消費建議，因為未能蒐集到足夠樣本，確定該魚類的汞含量。