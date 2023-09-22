新加坡iPhone 15開賣！越南人搭機飛來買　到手轉賣現賺近5千

記者詹雅婷／綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列22日多國開賣，新加坡烏節路的蘋果旗艦店一早湧現人潮，約300名果粉排成長長人龍，還有人特地從其他國家飛來新加坡，徹夜排隊12小時只為了買新手機。在開賣後，有人沿街掃貨，也有人當場轉賣賺200新幣（約新台幣4700元）的價差，網路平台也出現超過1000個iPhone 15系列手機出售文。

綜合新明日報、8視界新聞網等報導，新加坡烏節路的蘋果旗艦店一早排起兩條人龍，一邊是已預約取貨的客人，另一邊則是到場搶購的買家，開賣時間一到，在蘋果員工的歡呼下，預購成功的果粉率先進入店內。

排在門市搶購第一順位的果粉是32歲印度男子阿都，這次是專程飛來新加坡買iPhone，在20日抵達新加坡之後，21日下午4時就來現場排隊，「很開心和其他朋友一起特地飛過來，在第一時間拿到新手機」，預計23日返回印度。

另外，烏節路COURTS於上午8時30分開賣蘋果新機，店外人潮不斷。在越南河內經營手機生意的34歲男子阮春東表示，他昨晚10點就來徹夜排隊，號碼牌領到11號，買了兩支iPhone 15 Pro系列手機，且因iPhone 15 Pro Max在越南受歡迎，還沿街詢問是否有人願意出售，也把手上剛拿到的新手機當場轉賣給其他人，賺了200新幣（約新台幣4700元）。

報導指出，在蘋果iPhone 15系列開賣約一小時後，就有人在網路平台以高10%至20%的價錢出售。截至下午1時，網路平台已經出現超過1000則有關iPhone 15系列手機的出售文，每一支手機平均以高出100新幣至300新幣（約新台幣2350至7000元）不等的價格出售。