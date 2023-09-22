富商激情車震小三！下秒「前男友」闖入狂拍裸照　勒索正宮20萬

▲馬來西亞一名富商與小三車震後，竟被人拍下裸照勒索。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名華裔富商認識了年輕貌美的小三後，竟在「車震」過程中被小三的前男友毒打、拍攝裸照，事後小三和前男友還聯手以裸照勒索他3萬令吉，讓富商懷疑自己墜入了「仙人跳」的騙局。

綜合當地媒體報導，已婚的51歲傅男表示，自己是在去年4、5月在一家酒吧認識了35歲的林女，而女方也在2人相識半年後，假借酒醉之名，請求傅男送她回家，2人也在停車場內大玩「車震」。

豈料，2人激戰到一半，一名自稱是林女前男友的男子突然現身，不僅對著林女拳打腳踢，還拍下2人的裸照。然而這起意外並沒有澆滅傅男對林女的熱情，2人事後更確認關係，多次發生性行為，甚至還在林女的誘惑下，通過視訊「裸聊」。

傅男與林女交往不久後，林女便以欠前男友錢為由，向傅男討要3萬令吉（約新台幣20萬元），還想帶傅男去和前男友談判。傅男明確拒絕後，林女終於露出真面目，恐嚇傅男要將他裸聊的照片傳送給妻兒和朋友，徹底破壞其家庭與工作。

林女多次要挾不果後，在20日將傅男的裸照和裸聊的影片傳給傅男妻子，氣得妻子下令傅男隔日搬離家中，讓他有家歸不得。傅男表示，他懷疑這是一場精心策劃的勒索案，而他也希望透過召開記者會，不再受對方要挾。