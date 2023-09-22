才上幼兒園1周！1歲男童「吸食過量毒品」亡　警方查出驚人內幕

▲警方在幼兒園「地板的暗門」內查獲大量毒品。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

美國紐約布朗克斯區（The Bronx）一家日托中心，日前傳出有1歲男童才剛就讀短短一周，就因為吸食過量的芬太尼（fentanyl）而不幸喪命。事後根據警方調查，在日托中心內查獲大量毒品，目前已將2名負責人起訴收押。

根據《CNN》、《紐約郵報》報導，美國紐約日前一名1歲男童尼古拉斯（Nicholas Feliz Dominici），在布朗克斯區一家日托中心就讀1周後離奇死亡。事後，尼古拉斯的體內被驗出含有鴉片藥物芬太尼，而日托中心的另外3名幼童也被驗出體內含有芬太尼，被緊急送醫救治。

經過警方初步調查，發現幼兒的午睡墊內有芬太尼殘留痕跡，隨後更在幼童遊樂區的下方地板發現一扇暗門。而警方掀開暗門後，裡面竟藏有大量芬太尼、其他毒品和各種吸毒用具，總重約8到10公斤。

事後，警方將日托中心的2名負責人36歲的格雷（Grei Mendez）和41歲的卡里斯托（Carlisto Acevedo Brito）依謀殺、過失殺人、攻擊、危害兒童福利和非法持有管制物等罪名。而格雷的丈夫也被警方懷疑參與整起事件，遭到聯邦指控密謀分發毒品致死和持有意圖分發毒品致死等罪，目前警方仍在找尋他的下落。

對此，尼古拉斯的父親奧托尼爾（Otoniel Feliz）心痛表示，「我所有的四個孩子都不想上學，因為他們不希望像尼古拉斯那樣的事情發生在他們身上，這件事讓我們一家人很心碎」。而奧托尼爾的家庭律師也表示，「這是一場悲劇，而且是一場可以預防的悲劇，這才是最糟糕的。最可悲的是，你把孩子託付給別人，他們卻違背了這種信任，導致你孩子的死亡，沒有比這更糟糕的了。」

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