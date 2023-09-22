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WSJ：共機真的在演練「包圍台灣、阻止美軍」　不只是威懾

▲▼國防部21日晚間公布空軍偵照共軍運8反潛機狀況。（圖／國防部提供）

▲國防部21日晚間公布空軍偵照共軍運8反潛機狀況。（圖／國防部提供）

記者吳美依／綜合報導

中共解放軍頻繁擾台，17至18日晨間高達103架次共機、9艘次共艦活動，逾越海峽中線達40架次，創下新高。對此，《華爾街日報》以「中國戰鬥機不只是繞台飛行，它們在練習」為題報導，解放軍近期的環台活動不只是威懾，而是在強化包圍台灣、阻止美軍前來救援的能力。

報導寫道，北京對於近期的演習幾乎什麼也沒說，相較之下，先前的類似規模演習，總會伴隨一波波威懾台灣的宣傳。台灣政府及國防分析人士認為，這種沉默表明，近期活動與其說是為了傳遞政治訊息，不如說是為了軍事演練。

▲▼海軍鄭和軍艦近日監控共軍濟南艦的畫面。（圖／國防部提供）

▲海軍鄭和軍艦近日監控共軍濟南艦的畫面。（圖／國防部提供）

長期以來，台灣都認為地理位置是其最大優勢，因為面對從西邊而來的入侵敵軍，陡峭山脊能夠形成天然屏障。因此，台灣軍方多年來的策略也是在東岸把持據點，並且希望能在那裡堅守足夠長的時間，直到美國派出援助。

對於中國而言，入侵台灣已經是一項挑戰，而美軍在台海周圍的存在，將會增加領土及作戰任務限制。因此，解放軍的優先任務就是阻止美國應對，這個策略被稱為「反介入／區域拒止」（anti-access/area denial, A2/AD）。

《華爾街日報》指出，台灣在東部追蹤到越來越多的戰機及無人機，表明解放軍正在擴大包圍全島的能力。更值得注意的是，除了噴氣式戰鬥機以外，也有越來越多運-20運輸機（Y-20）及加油機一起飛至台灣東部，被軍事分析人士解釋為「北京強化了戰鬥機的遠程戰鬥能力。」

台灣國防安全研究院所長兼研究員沈明室（Shen Ming-shih）認為，這讓關鍵的軍事及平民基礎設施面臨被攻擊風險。舉例而言，台灣即將引入的F-16V戰機原本能夠安全駐紮在花東基地，但隨著中國空軍努力擴大範圍，「意味著中國實際上可以繞過台灣東部，對於這些關鍵基地發動攻擊。」

▲▼金防部漢光實兵演練 驗證聯合作戰能力。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金防部漢光實兵演練，驗證聯合作戰能力。（圖／記者林名揚翻攝）

華府獨立軍事分析師路易斯（Ben Lewis）近2年來持續追蹤解放軍每日活動，他坦言「他們正在變得更好」，但在能夠應對美軍到來之前，還有很長一段路要走，尤其考量到台灣相對先進的防空系統，「他們需要進行更多這樣的演習，我才會說，他們在現實層面上，真的有能力威脅美國干預台海衝突的能力。」

台灣國防部發言人孫立方則表示，「我們一定會研究解放軍的可能行動方針，並且制定適當應對措施。解放軍的飛機離台灣越近，我們的反制措施將會越強。」

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