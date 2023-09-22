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暴雨狂轟紐西蘭！洪災釀寄生蟲危機　皇后鎮宣布進入緊急狀態

▲▼紐西蘭南島遭逢連日豪雨，淹水災情不斷。（圖／翻攝自Facebook）

▲紐西蘭南島遭逢連日豪雨，淹水災情不斷。（圖／翻攝自Facebook／Environmental Southland）

實習記者任庭儀／編譯

紐西蘭南島連日遭雨彈襲擊，淹水災情不斷，其中熱門旅遊城市皇后鎮（Queenstown）21日宣布進入緊急狀態，多地發生洪災及泥石流，病蟲害危機也伴隨而來，已有多人通報因高傳染性病蟲出現胃痙攣和腹瀉等症狀。

綜合紐西蘭媒體Stuff、《衛報》報導，此次暴雨使南島多處發布洪水警報，部分地區21日降雨量更是高達318毫米。紐西蘭消防和緊急救援部門發言人表示，「周四至周五共接獲91起天氣相關的求救電話，包括應對不同程度的洪災、清除阻礙道路的樹木、皇后鎮的小型土石流，和營救困在洪水中的民眾等。」

▲▼紐西蘭南島遭逢連日豪雨，淹水災情不斷。（圖／翻攝自Facebook）

▲洪災導致公路封閉。（圖／翻攝自Facebook／戈爾區議會）

皇后鎮湖區市長盧爾斯（Glyn Lewers）21日宣布進入緊急狀態，他表示，強降雨造成多起洪災和泥石流事件，超過100人被疏散，街上滿是斷裂的樹枝、淤泥和礫石，多條高速公路因洪水及土石流而封閉。

此外，洪水還引發隱孢子蟲（Cryptosporidium）寄生蟲疫情，這是一種會感染腸道的寄生蟲，感染者會出現胃痙攣和腹瀉等症狀，目前已有10多人感染。

由於皇后鎮水處理廠並未安裝寄生蟲過濾器，公共衛生當局發布「沸水通告」（boil water notice），建議民眾將水煮沸一分鐘後再飲用，以防止寄生蟲疾病進一步傳播。盧爾斯指出，要解除沸水通告還要幾個月，「要把設備運到這裡並安裝需要一些時間。」

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