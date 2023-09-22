美總統參選人喊保衛台灣　願提供拜登沒給的武器

▲美國共和黨籍總統參選人史考特（Tim Scott）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國共和黨籍總統參選人史考特（Tim Scott）批評黨內對手拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）保衛盟國有期限的作法，稱自己將始終保衛台灣，甚至願意提供拜登政府沒給的武器。

「國會山莊報」（The Hill）指出，爭取共和黨提名競選總統的聯邦參議員史考特批評對手、生技企業家拉馬斯瓦米，在台灣和以色列問題的立場「錯誤」。

在接受保守派電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時，史考特被問到有關拉馬斯瓦米對台立場一事。38歲的拉馬斯瓦米先前表示，他將保護台灣，直到美國半導體產業能夠獨立為止。

史考特告訴修伊特：「我們應該要永遠忠於盟友，並給對手致命打擊。我們對盟友的承諾不得含糊。台灣是我們的盟友，我們應該確保他們有資源、武器。老實說，不該延遲（軍售的）交貨，那是早該交付的。」

他說：「若為美國總統，我將提供保護台灣安全所需的武器，包括飛彈防禦系統，與拜登政府沒有提供的其他武器。」

史考特還說：「拉馬斯瓦米在這個問題上錯了，他稱我們確定保護以色列到2028年的觀點是錯的。你不能給盟國定下截止日期，這是完全錯誤的，那可能會導致生命的損失，也會讓大家對美國這個全球最偉大的國家失去信心。」

美國對台灣議題一直試圖保持「戰略模糊」的作法，即美國政府不會明確表態，若中國或其他國家針對台灣時，美方將作何反應。

但拜登經常會進一步地闡述，稱如果台灣受到攻擊，美國願意在軍事上保衛台灣。但他的發言迫使白宮出面澄清，稱拜登的發言並不代表美國的立場有所改變。

拉馬斯瓦米在接受修伊特採訪曾表示，若他擔任美國總統期間，美國將保衛台灣，直到2028年美國半導體產業能夠獨立自主為止。

拉馬斯瓦米說：「在那之後，我們對台灣的承諾，我們願意涉入軍事衝突的承諾，將會有所改變，因為理性來看，這才符合我們自己的利益。」

但稍後在微軟國家廣播公司（MSNBC）接受國家廣播公司新聞網（NBC News）記者密契爾（Andrea Mitchell）採訪時，拉馬斯瓦米澄清說，2028年後「我們將恢復戰略模糊的立場」。

史考特也評論了拉馬斯瓦米對以色列問題的觀點，那也是他被其他對手猛攻的地方。拉馬斯瓦米表示，他將就「亞伯拉罕協議2.0」（Abraham Accords 2.0）進行談判，他稱這項協議將把以色列納入中東其他地區，這樣2028年後就不必繼續援助以色列。

拉馬斯瓦米競選顧問麥勞夫林（Tricia McLaughlin）回擊史考特的評論，她經電子郵件告訴國會山莊報：「根據這些言論，史考特參議員並不瞭解拉馬斯瓦米對以色列或台灣的政策。」

史考特的言論可能代表他對競爭對手態度的轉變，因為他將自己塑造成正面、樂觀的共和黨參選人。他基本上不會攻擊其他的競爭者，但最近在民調中落後。