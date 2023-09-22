印度男「懷雙胞胎」36年！剖腹取出4公斤死胎　頭髮手腳都有了

▲巴加特挺著宛如孕婦般的大肚，開刀後竟取出死胎。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度男子巴加特（Sanju Bhagat）從小腹部凸出，隨著年齡增長，肚子越來越大，看起來就像懷胎10月的孕婦。36歲那年，他終於前往醫院開刀，竟從體內取出「4公斤死胎」，而那正是他未能順利發育的雙胞胎手足，甚至已經長出頭髮與手腳等部位。

《印度時報》等外媒報導，巴加特出生於馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）那格浦爾（Nagpur），他小時候身體非常健康，但與同齡孩子相比腹部很大，到了20多歲更是明顯凸出，甚至如吹氣球般持續膨脹。

巴加特被街坊鄰居嘲笑是「懷孕的男人」，但為了養家活口，仍每天到農場工作，直到腹部腫塊已經壓迫橫隔膜，導致呼吸困難、影響生活，才前往孟買的醫院檢查。

“Fetus in fetu” is a rare medical condition where an abnormal fetus is discovered inside the body of its twin.https://t.co/3Rdu7dRd5i — Hindustan Times (@htTweets) June 24, 2023

主治醫師梅塔（Dr Ajay Mehta）看診時，第一眼懷疑是腫瘤，開刀後卻驚訝地發現，患者體內竟有死胎，而且已經發育出四肢、生殖器、頭髮、下顎等部位，讓整個醫療團隊都震驚又困惑。

醫師起初認為這是「雙胞胎消失症候群」（vanishing twin syndrome），也就是母親懷孕初期，其中一個胚胎萎縮凋亡後，被存活胚胎部分或完全吸收的狀況。但他們後來認為，此案例更像是「胎中胎」（fetus in fetu），也就是胎兒體內形成類胎兒組織塊的先天性發育異常，估計每50萬例活產之中僅有1例，非常罕見。

巴加特開刀後「拒絕觀看」取出的腫塊，幸好術後順利復原，並且回歸日常生活，他仍在農場工作，沒有後遺症或預後不良的情況。