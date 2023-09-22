菲律賓發布警示！塔爾火山噴出大量二氧化硫　下令部分學校停課

▲塔爾火山距離馬尼拉約50公里。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓首都馬尼拉附近的塔爾火山（Taal Volcano）釋放出高於平均的二氧化硫及火山煙霧，當局22日發布健康警示，下令首都地區5個城市及數十個城鎮學校關閉，敦促民眾待在室內。目前火山警報仍保持在五級當中的一級，也就是火山地震、蒸汽或氣體活動略有增加，但不會馬上噴發。

綜合菲律賓星報、ABS-CBN、路透等報導，塔爾火山位在八打雁省塔爾湖，是菲律賓最活躍的火山之一，截至22日清晨5時的過去24小時這段期間，發現有火山霧且記錄到5次火山微震，持續約20分鐘至575分鐘不等，這代表著內部活動有所增加。

專家監測到，主火山口湖的熱火山流體上湧，導致火山氣體排放。主火山口的火山二氧化硫氣體排放量來到單日4569噸，21日在塔爾湖以西發現一大片二氧化硫雲。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）建議，患有氣喘、肺部疾病、心臟疾病等患者，以及高齡者、孕婦與孩童應遵循相關預防措施，包括減少戶外活動並關閉門窗防止煙霧進入、戴N95口罩遮住口鼻、多喝水緩解喉部不適等，若症狀嚴重須就醫。

相關單位已在八打雁省接獲因火山煙霧造成呼吸道疾病的通報，當局22日指示首都地區5個城市、數十個城鎮的學校停課一天。民航單位22日也說，飛行員要避免靠近火山山頂飛行，因為空中的火山灰等物質可能對飛機構成危害。

在此之際，馬尼拉大都會部分地區被霧霾籠罩。不過菲律賓火山暨地震研究所表示，這與塔爾火山活動無關，火山煙霧朝西南西方向移動，不會向馬尼拉大都會的方向移動。