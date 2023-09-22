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巴西警追贓車連開3槍！　車內3歲女童「頭部、脊椎中彈」死亡

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲巴西警方追贓車連開3槍，導致車上女童身亡。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名3歲女童日前跟著父親開車出門，結果警方發現該輛車疑似是失竊車輛，因此就開始加速跟隨，隨後警方稱聽到一聲槍響，出於防衛就朝著該輛車連開3槍，沒想到這3槍直接打在女童的頭部和脊椎，住進加護病房搶救9天後仍宣告不治。

根據《鏡報》報導，年僅3歲的席爾瓦（Heloísa dos Santos Silva）7日跟著父母親、阿姨和8歲的姐姐一起開車出門，結果當地警察發現，席爾瓦的父親威廉（William Silva）所開的車輛，疑似是一輛贓車，因此立刻加速跟隨。

涉案警官費雷拉（Fabiano Menacho Ferreira）表示，他們尾隨了大約10秒鐘後，就聽到了一聲槍響，為了做出防衛回應，他就立刻向該輛車開了3槍；其他在現場的員警也證實了這項說法。

結果威廉舉起雙手下車，告訴警方自己的家人都還在車裡。威廉說，「我舉起了手，所有人都跟著下車，只有我的小女兒（席爾瓦）留在車裡，就在那時候，我完全嚇壞了。」席爾瓦隨後被送往醫院，在加護病房搶救9天後仍宣告不治，院方表示，當時子彈擊中了她的頭部和脊椎。

巴西司法部長表示，聯邦警察已啟動了內部調查，確認警方的行為是否合法；巴西總統魯拉也向席爾瓦的家屬表達哀悼，「3歲的小席瓦爾死於負責社區安全的人的槍擊，這是不該發生的事情，沒有語言可以緩解這種痛苦，我向她的父母和所有家庭成員表達最深切的哀悼。」

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