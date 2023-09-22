▲國際比賽發光「浪凡」助攻！卓溪射箭隊國際邀請賽奪五金三銀。

▲卓溪國小射箭隊載譽歸國，浪凡基金會前往勉勵小將，董事長馬詠睿期勉選手：「只有不斷練習和努力，才有這樣的成績，一定要堅持下去。」

生活中心／綜合報導



列隊歡迎，七位射箭選手笑得合不攏嘴，手裡拿著這次出國比賽的獎牌，要跟大家分享這份喜悅，他們是卓溪國小射箭隊小將，為國爭光奪下好成績。

台灣射箭成績逐漸在國際嶄露頭角，U13、U15國際邀請賽，卓溪國小射箭隊代表台灣出賽，選手全數都是原住民小朋友，傳承了百步穿楊的神技，這次勇奪五金三銀的佳績。

▲卓溪國小射箭隊參加美國邀請賽，七位選手勇奪五金三銀佳績。

資助部分經費的浪凡基金會，董事長馬詠睿率隊前往勉勵小將：「現在拿到國際賽的金牌和銀牌，都是你們努力的成果；只有不斷練習和努力，才有這樣的成績，一定要堅持下去。」也承諾願為台灣的射箭培育更多優秀國好手，未來除了持續舉辦浪凡射箭盃比賽外，也會針對中低收入有需要的選手，提供必要的資助。

▲感謝基金會協助赴美比賽圓夢，卓溪國小射箭隊選手特別親手寫感謝函，表達感激。

能完成這趟比賽著實不易，六位選手都是原住民，傳承原住民祖先射箭狩獵的傳統技能，進而發揚光大，他們各自準備親手寫的感謝卡，贈與基金會董事長馬詠睿、董事施靜慧、董事陳瑋慧、執行長侯沛吟，因為這次遠赴美國愛荷華州參加邀請賽，包含報名費用、交通食宿費、服裝設備費用缺口，在校長田楊橋校長奔走下，基金會協助完成這項不可能的任務。



致力台灣射箭體育項目的發展，浪凡基金會成立之初即辦「浪凡盃」花東縱谷賽，期盼透過指標性的賽事，磨練射箭好手；聽聞邀請賽經費短缺，立刻伸出援手，看到選手們高水準表現非常開心，勉勵孩子們想當國手最重要的，就是不要放棄，董事長也勉勵孩子射箭這條路不要放棄，未來國中、高中，都要拿出更好努力，為台灣拿更多金牌回來。