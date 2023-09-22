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針孔攝影機「正對床頭」！她度蜜月被偷拍　嚇到半夜3點不敢睡

▲▼針孔攝影機「正對床頭」！大馬度蜜月被偷拍　民宿已讀不回裝死。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友發現插座反光，拆卸面板後發現針孔攝影機。（圖／翻攝自小紅書，下同）

記者王佩翊／綜合報導

中國一名女網友日前和丈夫到馬來西亞度蜜月，而在入住後，兩人卻在屋內發現隱藏在插座中的針孔攝影機，鏡頭甚至正對床頭。他們第一時間聯絡民宿的仲介，沒想到對方卻已讀不回，隔日報警後，對方甚至還咬定他們是想要賴帳不付住宿費，讓她氣得將相關經歷上傳至社群平台小紅書。

女網友在小紅書上寫道，夫妻倆9月6日凌晨抵達馬來西亞沙巴州，凌晨3時才抵達位在亞庇的民宿。該民宿是事前透過訂房平台預約的房間，而出於安全考量，一入住她就請丈夫檢查一下有沒有偷拍鏡頭，怎知竟真的在正對床頭的插座中發現一個可疑的改裝鏡頭。

▲▼針孔攝影機「正對床頭」！大馬度蜜月被偷拍　民宿已讀不回裝死。（圖／翻攝自小紅書）

當時他們發現插座中間有一個圓孔，於是拿出手機的手電筒照射，竟發現有鏡面反光，於是把試圖把插座面板拆下，隨後便發現小型的針孔攝影鏡頭。網友表示，自己把照片傳給其他女性友人，都沒人認出這是一個針孔攝影機，而丈夫可能比較熟悉相關數位設備，因此一眼就發現是針孔攝影機。

夫妻倆第一時間聯絡民宿仲介，沒想到對方卻已讀不回。當時針孔就正對著床頭，嚇得網友不敢脫衣服洗澡，並暫時拿其他物品遮擋鏡頭。兩人隔日上午隨即投訴訂房平台，並退房入住其他飯店。

兩人天亮後報警，但是因為語言不通等各種問題，直到當晚8時才成功見到負責的警官。警方告知，已經和民宿仲介取得聯繫，但對方直指他們是想要賴帳不付房費，才故意假裝有偷拍鏡頭。

事發當下她曾在社群平台公開相關經歷，但是警方卻以調查為由，勸說她刪文。而如今已經回到中國的她認為事情已經告一段落，且獲得民宿退款，因此重新將整個過程上傳至網路，提醒網友外出時務必小心類似事件。

 

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