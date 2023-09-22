　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄飛彈連轟烏克蘭能源設施　烏軍突襲稱重創克里米亞基地

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯21日發動數周以來最大規模的飛彈攻擊，轟炸烏克蘭能源基礎設施，導致烏克蘭多地傳出停電，這次空襲被認為是俄國再次針對烏克蘭電網的首波攻勢。另一方面，烏軍則於同日稱，對俄軍在克里米亞半島的空軍基地發動了突襲，並造成「嚴重損壞」。

根據路透社報導，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，這是俄羅斯時隔6個月再次攻擊電力基礎設施，導致西部、中部和東部等五個地區停電，包括羅夫諾州（Rivne）、日托米爾州（Zhytomyr）、基輔州（Kyiv）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）和哈爾科夫州（Kharkiv）。

烏克蘭當局指出，俄軍連夜發射43枚巡弋飛彈，烏克蘭防空系統擊落其中36枚，這波襲擊造成至少2人死亡、18人受傷，其中傷者包括一名9歲女童。

▲▼烏克蘭消防員正在撲滅俄羅斯空襲引發的火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭消防員正在撲滅俄羅斯空襲引發的火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭消防員正在撲滅俄羅斯空襲引發的火災。（圖／達志影像／美聯社）

這不禁讓人回想起去年冬天俄軍針對烏克蘭重要基礎設施的多次空襲，導致數百萬烏克蘭人在嚴寒中無電可用。烏克蘭國會議員歐薩查克（Andrii Osadchuk）在社群平台X上寫道，「冬季即將到來，今晚（俄羅斯）再次以飛彈攻擊烏克蘭能源基礎設施。」

另一方面，烏克蘭軍方也於21日發布聲明稱，烏軍昨晚突襲了俄軍在克里米亞西部的薩基（Saky）空軍基地。一名烏克蘭情報人員透露，基輔國家安全局（SBU）與海軍使用無人機、海王星（Neptune）巡弋飛彈，「擊中目標並對空軍基地的設備造成嚴重損壞。」

對此，俄方指派的克里米亞州長顧問克留奇科夫（Oleg Kryuchkov）則在社群平台Telegram回應指出，俄羅斯防空部隊擊落了所有鎖定該基地的飛彈。路透社無法獨立核實上述報導。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
高雄晶英住一晚打28折！易遊網認標錯價　飯店說話了
大巨蛋要啟用了！　首場球賽曝光
快訊／7縣市大雨特報！　雨下到晚上
「樂天女孩」出國喝到斷片！醉坐輪椅…被公主抱回房
里長辦公室遭5人狂砸！　最小才15歲
新北男停120天拒繳1.2萬停車費　出奧步騙過閘門
穿飛鼠裝滑翔！　跳出瞬間「撞上機翼」斬首慘死
進口蛋風暴「始末一次看」！　陳吉仲黯然下台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

foodpanda母公司出售「東南亞地區業務」　傳Grab以343億元收購

蘇丹內戰5個月！逾千屍橫躺街頭慢慢腐爛　總司令：戰火恐蔓延鄰國

菲律賓發布警示！塔爾火山噴出大量二氧化硫　下令部分學校停課

澀谷鬧區大樓起火「黑煙狂竄」恐怖畫面曝！出動20消防車

印度男「懷雙胞胎」36年！剖腹取出4公斤死胎　頭髮手腳都有了

離婚談一半　人妻「遭老公砍頭」陳屍家中！2孩也在屋內

美總統參選人喊保衛台灣　願提供拜登沒給的武器

他穿飛鼠裝滑翔！　4.2km高空跳出瞬間「撞上機翼」斬首慘死

19歲女大生吃三明治「活活噎死」　媽媽驚恐目睹救不了

俄飛彈連轟烏克蘭能源設施　烏軍突襲稱重創克里米亞基地

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

foodpanda母公司出售「東南亞地區業務」　傳Grab以343億元收購

蘇丹內戰5個月！逾千屍橫躺街頭慢慢腐爛　總司令：戰火恐蔓延鄰國

菲律賓發布警示！塔爾火山噴出大量二氧化硫　下令部分學校停課

澀谷鬧區大樓起火「黑煙狂竄」恐怖畫面曝！出動20消防車

印度男「懷雙胞胎」36年！剖腹取出4公斤死胎　頭髮手腳都有了

離婚談一半　人妻「遭老公砍頭」陳屍家中！2孩也在屋內

美總統參選人喊保衛台灣　願提供拜登沒給的武器

他穿飛鼠裝滑翔！　4.2km高空跳出瞬間「撞上機翼」斬首慘死

19歲女大生吃三明治「活活噎死」　媽媽驚恐目睹救不了

俄飛彈連轟烏克蘭能源設施　烏軍突襲稱重創克里米亞基地

翻覆普悠瑪尋獲牙齒！DNA檢測找到主人　13塊碎骨「不是人類的」

迎第100萬名遊客！壽山動物園豪送日本來回機票　幸運兒福利曝

嗆記者問太多！竹市發言人徐千晴今「90度鞠躬道歉」：最近壓力大

35歲英文女師突「忘了自己」！就醫檢查驚罹「自體免疫癡呆」

快訊／高雄晶英住一晚打28折！易遊網認標錯價　飯店說話了

foodpanda母公司出售「東南亞地區業務」　傳Grab以343億元收購

台灣大開賣iPhone 15！送「近300萬元豪禮」再抽環遊世界五大洲

免費AI用很爽？專家警告個資外洩「可以複製一個你」

倒數第二名➝票房奇蹟！《元素方城市》口碑逆襲成功　上線再次感動

米其林綠星獎廚師簡天才　指導屏東社區烹調龍膽石斑好滋味

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

旅館落地窗前雙飛激戰！一女前後動一女忙著拍

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

男懷雙胞胎36年　剖腹取出4公斤死胎

他穿飛鼠裝滑翔　撞上機翼斬首慘死

馬斯克：台灣是中國不可分割　美議員批不懂歷史

憂慮聯邦政府停擺　美股重挫370點

應徵SOD是真的！他拿錄取通知興奮炫耀

日民調曝iPhone 15「這機型」最受歡迎

赴日小心！東京發布史上最早「流感注意報」

19歲女大生吃三明治「活活噎死」

性侵棄屍舞蹈系女大生　美死囚27年後伏法

跳道頓堀！老球迷分享經驗：尿道炎「流出白膿液」

更多熱門

相關新聞

波蘭將停止武裝烏克蘭　但會履行現有協議

波蘭將停止武裝烏克蘭　但會履行現有協議

波蘭和烏克蘭緊張情勢日益加劇之際，波蘭昨天表示不再提供烏克蘭武器後，今天承諾將履行與烏克蘭現有的軍備供應協議。

澤倫斯基發言遭俄反對　主席諷：停戰就解決了

澤倫斯基發言遭俄反對　主席諷：停戰就解決了

波蘭宣布停止軍援烏克蘭

波蘭宣布停止軍援烏克蘭

普丁親口認：10月出訪中國！

普丁親口認：10月出訪中國！

烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄聯合國否決權

烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄聯合國否決權

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯克里米亞半島

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

錄影「倒奶主播」坐旁邊！

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面