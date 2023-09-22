俄飛彈連轟烏克蘭能源設施　烏軍突襲稱重創克里米亞基地

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯21日發動數周以來最大規模的飛彈攻擊，轟炸烏克蘭能源基礎設施，導致烏克蘭多地傳出停電，這次空襲被認為是俄國再次針對烏克蘭電網的首波攻勢。另一方面，烏軍則於同日稱，對俄軍在克里米亞半島的空軍基地發動了突襲，並造成「嚴重損壞」。

根據路透社報導，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，這是俄羅斯時隔6個月再次攻擊電力基礎設施，導致西部、中部和東部等五個地區停電，包括羅夫諾州（Rivne）、日托米爾州（Zhytomyr）、基輔州（Kyiv）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）和哈爾科夫州（Kharkiv）。

烏克蘭當局指出，俄軍連夜發射43枚巡弋飛彈，烏克蘭防空系統擊落其中36枚，這波襲擊造成至少2人死亡、18人受傷，其中傷者包括一名9歲女童。

▲▼烏克蘭消防員正在撲滅俄羅斯空襲引發的火災。（圖／達志影像／美聯社）



這不禁讓人回想起去年冬天俄軍針對烏克蘭重要基礎設施的多次空襲，導致數百萬烏克蘭人在嚴寒中無電可用。烏克蘭國會議員歐薩查克（Andrii Osadchuk）在社群平台X上寫道，「冬季即將到來，今晚（俄羅斯）再次以飛彈攻擊烏克蘭能源基礎設施。」

另一方面，烏克蘭軍方也於21日發布聲明稱，烏軍昨晚突襲了俄軍在克里米亞西部的薩基（Saky）空軍基地。一名烏克蘭情報人員透露，基輔國家安全局（SBU）與海軍使用無人機、海王星（Neptune）巡弋飛彈，「擊中目標並對空軍基地的設備造成嚴重損壞。」

對此，俄方指派的克里米亞州長顧問克留奇科夫（Oleg Kryuchkov）則在社群平台Telegram回應指出，俄羅斯防空部隊擊落了所有鎖定該基地的飛彈。路透社無法獨立核實上述報導。