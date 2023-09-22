19歲女大生吃三明治「活活噎死」　媽媽驚恐目睹救不了

▲19歲的珍妮佛被噎死。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

巴西發生悲劇事件，19歲法律系女大生珍妮佛（Jeniffer da Silva Moreira）與家人一起享用三明治，未料在猛吞一口後，竟然活活噎死。事發當時，她的親生母親就在現場目睹過程，並且立刻試圖急救，卻仍無力救回愛女。

G1等巴西媒體報導，這起事件17日發生於首都巴西利亞（Brasília）近郊的上弗洛雷斯塔（Alta Floresta），珍妮佛與家人前往教堂做禮拜，回家途中在咖啡廳購買當地小吃「baguncinha」，也就是一種肉類三明治，未料回家享用時發生意外。雖然緊急送醫治療，她仍於隔（18）日凌晨心肺驟停，宣告不治。

珍妮佛就讀於馬托格羅索州立大學（State University of Mato Grosso）法律系，原本預計明年8月就要結婚，如今身後留下母親與2個妹妹。

23歲未婚夫維克多（Victor Farias）表示，珍妮佛噎住時，「她愈是試圖呼吸，（三明治）就卡得愈深，阻塞了整個呼吸道。」大學也發布哀悼聲明，宣布為期3天的哀悼日，並暫停所有課程與活動，「她不僅是認真的學生，也是了不起的人，對於法律的熱情與對教育的承諾，在我們所有人心中留下深深印記。」

《鏡報》報導，如果遇到有人噎住，可以使用哈姆立克法救命，一人站在患者後方，用雙手向橫膈膜施加壓力、壓縮肺部，促使異物排出氣管，並且尋求醫療協助。