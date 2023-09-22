內褲驗出DNA！性侵棄屍21歲舞蹈系女大生　美死囚已伏法

▲ 桑切斯因性侵及殺害布斯肯被判死。（圖／Oklahoma Department of Corrections、Courtesy Oklahoma AG's Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州27年前發生一起驚悚事件，一名年僅21歲的女大生布斯肯（Juli Busken）遭人性侵、槍殺後棄屍湖邊，兇嫌桑切斯（Anthony Sanchez）被定罪後判處死刑。儘管他至死前最後一刻仍堅稱清白，且關鍵DNA證據尚有爭議，當局宣布已於21日將他處決。

《鏡報》報導，44歲死囚桑切斯21日在奧克拉荷馬州監獄實施注射死刑，上路前最後一餐包括炸牛排、炸秋葵、肉醬馬鈴薯泥，甜點則有蘋果派、香草冰淇淋及甜茶，遺言強調「我是無辜的，我沒有殺任何人」，上午10時8分開始注射藥物，19分宣告死亡，為該州2021年至今第10次執行死刑，今年以來則是第3次。

死者布斯肯來自阿肯色州，受害時剛完成奧克拉荷馬大學舞蹈系最後一學期學業，曾在校內幾場表演中擔任芭蕾舞者，1996年12月20日在校內停車場被擄，遭性侵後頭部中彈身亡，遺體被丟棄在該市東南部一座湖邊。

桑切斯直到2004年才因一項DNA證據被列為嫌犯，也就是布斯肯遇害約8年後，當時他正因竊盜罪服刑中。該州檢察總長卓蒙德（Gentner Drummond）堅稱，桑切斯的DNA與布斯肯的內褲及緊身衣上採集的精液樣本完全相符，雖然與另一名西班牙裔的DNA相符機率有94兆分之一，但他認為誤差可能性極低。

廢死組織則主張，樣本可能遭到汙染，且兒女的DNA與父母相似，而桑切斯已故的父親湯瑪斯（Thomas Glen Sanchez）前女友比堤（Charlotte Beattie）聲稱，湯瑪斯曾多次對她透露殺害布斯肯的過程，令廢死組織相信桑切斯是冤枉的，湯瑪斯才是真正的兇手。

桑切斯本人也指控DNA證據被假造，卻選擇不申請赦免，也就是他逃死的最後機會。不過就算提出申請，委員會也很少建議從寬處置，且擁有最終決定權的州長恐怕不會批准。

檢方堅稱桑切斯有罪，認為除最有力的DNA證據以外，包括彈道、腳印等大量證據都指向桑切斯。他的律師艾倫（Eric Allen）曾向聯邦法院要求暫緩死刑，以爭取時間檢視證據，但被法官駁回，向最高法院提出上訴後，在21日執行死刑的1小時前被駁回。

最初起訴桑切斯的檢察官凱肯德爾（Tim Kuykendall）近日表示，「我花費大把時間研究那起案件，沒有任何證據指向桑切斯以外的任何人。」卓蒙德也回應，「桑切斯無疑是殘忍的性侵及殺人犯，應該受到該州最嚴厲的懲罰。」