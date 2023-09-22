突尼西亞漫畫家「嘲諷總理」被抓　恐關一年

▲突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied，左）與總理哈查尼（Ahmed Hachani，右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

突尼西亞21日拘留漫畫家奧姆蘭（Tawfiq Omrane），原因是他透過創作嘲諷總理哈查尼（Ahmed Hachani），若罪名成立，可能面臨一年監禁。消息一出引發言論自由倡議者的擔憂。

路透報導，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）兩年前關閉突尼西亞選舉產生的議會，此後幾乎掌握所有大權，被反對派稱為政變，而奧姆蘭就是以出版總統薩伊德的諷刺漫畫聞名。他的律師卡杜西（Anas Kadoussi）透露，警方在沒有律師在場的情況下，對奧姆蘭審訊數小時，罪名是涉嫌在社交網路上透過嘲諷總理的漫畫進行侮辱。

針對奧姆蘭遭拘留一事，突尼西亞內政部官員拒絕立即置評。

許多突尼西亞人士認為，言論自由是歷經2011年推翻獨裁前總統班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）的這場革命之後取得的重大改革勝利。但如今記者、政界人士等警告，自由正受到威脅，而奧姆蘭被逮捕一事加強了當局壓制批評總統的聲浪。

光是今年，突尼西亞警方已經拘留20多名政治人物，包括反對派領袖、復興運動黨創始人甘努奇（Rached Ghannouchi）。