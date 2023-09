巴士失控衝出公路！翻覆墜落15公尺峽谷　美高中生出遊慘釀2死40傷

#BREAKING #NewYork highway patrol informs 1 killed and 46 injured in #I84 bus crash transporting #LongIsland #HighSchool students @Telemundo51 #BreakingNews https://t.co/oZ6LdRcOYM pic.twitter.com/nS0fAKJMUc

記者葉睿涵/編譯

美國一輛載有40名高中樂隊成員的巴士在紐約高速公路衝出路面翻側,墜入陡峭的峽谷,造成2死逾40傷,其中還有多人傷勢嚴重。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示,這場意外可能與巴士輪胎出現問題有關,但釀成事故的確切原因仍在調查中。

綜合路透社與CNN報導,紐約市警察局指出,事故巴士在當地21日載著40名法明達高中(Farmingdale)的學生與4名老師從長島出發,原定前往賓州參加音樂營活動,不料巴士行經84號州際公路時竟失控衝出道路,翻覆後墜入15公尺的峽谷。

2 dead - 50+ injured after bus carrying Farmingdale High Schoolers crashes in New York



Around 6 critically injured#breakingnews #farmingdale #newyork #highschool #buscrash pic.twitter.com/YkJAIe7um0