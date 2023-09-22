巴士失控衝出公路！翻覆墜落15公尺峽谷　美高中生出遊慘釀2死40傷

記者葉睿涵／編譯

美國一輛載有40名高中樂隊成員的巴士在紐約高速公路衝出路面翻側，墜入陡峭的峽谷，造成2死逾40傷，其中還有多人傷勢嚴重。紐約州長霍楚（Kathy Hochul）表示，這場意外可能與巴士輪胎出現問題有關，但釀成事故的確切原因仍在調查中。

綜合路透社與CNN報導，紐約市警察局指出，事故巴士在當地21日載著40名法明達高中（Farmingdale）的學生與4名老師從長島出發，原定前往賓州參加音樂營活動，不料巴士行經84號州際公路時竟失控衝出道路，翻覆後墜入15公尺的峽谷。

2 dead - 50+ injured after bus carrying Farmingdale High Schoolers crashes in New York



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從當地媒體在現場拍到的空拍照可見，巴士墜谷後，側掛在了谷底的樹木與灌木叢中，雖然巴士車身整體看起來完好無損，但四周仍可見到隨處散落的殘骸，而事故現場附近的公路上也停著一架醫療直升機。當局在下午1時12分迅速展開救援行動，並在耗時45分鐘後，將受困在巴士裡的學生轉移到安全的地方。

警方證實，這起意外目前已造成2名成年女性死亡，另有40餘人受傷，其中5名學生傷勢嚴重。目前所有傷者已分別被送往6家地區醫院，而2名罹難者被確認為77歲的費拉里（Beatrice Ferrari）和43歲的佩爾蒂埃（Gina Pellettiere）。