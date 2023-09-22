拜登又出醜！碎碎念重複同1句話　差點撞倒巴西國旗、忘握手就離場

Not Biden violating the protocol of the UN. This is so embarrassing for all Americans.



◽He went on stage without the President of Brazil, almost knocking down the flag of Brazil.

◽And he completely forgot to shake hands with Lula da Silva. pic.twitter.com/4xe84TPkID — Spetsnaℤ 007 (@Alex_Oloyede2) September 21, 2023

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登20日在紐約參加聯合國大會時，在場邊會見巴西總統魯拉後共同召開記者會，但拜登上台時卻差點撞倒台上的巴西國旗，離去前也忘了和魯拉握手，讓魯拉深感不滿。然而這已不是拜登近期第一次出糗了。他同一天在另一場演講中，一字不差地重複了幾秒鐘前剛講完的陳述，令不少人錯愕不已。

據《紐約郵報》報導，拜登20日與巴西總統魯拉（Lula da Silva）發表共同聲明時，未等魯拉一起就自行先上了台，而他從後台走出來時，不小心撞上了舞台後方逾200公分高的巴西國旗，還好拜登連忙伸手將旗桿扶好，才未釀成巴西國旗被撞倒的尷尬場面。

然而，這只是拜登一系列糗事的開端。隨後在魯拉致辭時，拜登的口譯裝置似乎出現了問題，導致他全程都在擺弄耳機線，就連魯拉也忍不住詢問，「拜登總統，你聽得到我說話嗎？這可是巴西和美國的歷史性時刻」。

▲拜登與巴西總統魯拉共同召開記者會時烏龍百出，下同。（圖／翻攝自推特）

不過，拜登並沒有給予魯拉回應，直到魯拉二度詢問，「拜登總統，你聽得到我嗎？」，拜登才點點頭表示沒問題，但在魯拉接下來的發言中，拜登還是持續在跟耳機線「搏鬥 」，還一度沮喪地拋下口譯裝置與耳機，直到國際勞工組織祕書長洪博（Gilbert Houngbo）上台為止。

記者會結束時，拜登伸出手與站在他身旁的洪博握手，但當魯拉走來要與他握手時，之前忙著對觀眾行禮、比讚的拜登，卻突然轉身下台，讓身後的魯拉既尷尬又傻眼，隨後面露不悅地將伸出的右手臂往空中一甩，從舞台另一側離開。

報導稱，白宮與巴西外交部暫時還未就媒體的置評請求做出回應，但這已不是拜登第一次在重要場合中失態了。同日，他在曼哈頓的一場競選招待會上，幾乎一字不差地重複關於2017年夏洛特斯維爾騷亂和決定參選2020年總統競選的陳述，引發人們對其年齡與健康狀態的關注。

拜登當時說道，「你還記得那些人從田野裡走出來，拿著火把，高舉著納粹標誌，說著惡毒的話，導致一名年輕女子被殺害。」隨後，他講述自己如何在2020年總統大選上挑戰前總統川普，然後又一字不差地將剛剛的故事從頭說了一遍，「你可能還記得那些來自夏律第鎮（Charlottesville）的人，他們從田野裡走出來，拿著那些納粹標誌……」

對此，醫學專家認為，雖然老年人重複句子、短語甚至整個故事的狀況並不罕見，但這也可能是老年癡呆，甚至是阿茲海默症的早期警訊，因此專家們對拜登多次在公開場合口吃和重複句子的表現表示擔憂。最近一項民調顯示，高達77%的美國人認為，拜登如果贏得第二任期，他的年齡可能使他無法有效治理國家。