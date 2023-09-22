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高溫嚴重影響全球　聯合國警告：人類已打開地獄之門

聯合國秘書古特雷斯。（圖／達志／美聯社）

▲聯合國秘書古特雷斯痛心疾呼各國「不要講空話」，要提出更具雄心的氣候行動。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

全球暖化危機升溫！聯合國（UN）秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）於當地時間20日在氣候峰會警告，高溫對全球產生可怕的影響，農作物被洪水淹，疾病變多，「人類已經打開地獄之門。」

據《CNN》報導，古特雷斯在氣候雄心峰會（Climate Ambition Summit）上，警告各國領導人，「人類已經打開了地獄之門。」高溫對全球產生嚴重影響，農民看著農作物被水淹，酷熱的氣溫滋生各種疾病。

據悉，全球正努力面對氣候危機，如洪水和野火，該峰會是12月COP28高峰會的前哨站。古特雷斯說，氣候行動跟所面臨的挑戰相比，顯得遠遠不足，如果再不做出改變，大家會走向危險和不穩定的世界，會議目的在於增強對氣候行動的雄心。

古特雷斯限制發言者名單，只有做出明確有效的氣候計劃的國家領導人能發言，200個國家有34國和7個非政府機構，得到發言機會。值得注意的是，一些世界上的大汙染國都不能發言，例如：大陸、印度、美國，儘管會議在紐約舉辦，美國氣候特使有出席。英國首蘇納克（Rishi Sunak）也被排除在名單外，他因削弱英國的氣候承諾計劃，在國內引起強烈反彈。

古特雷斯呼籲，各國要在承諾時間內，逐步淘汰化石燃料排放，還要大幅增加資金，幫助中低收入國家轉向清潔能源，才能更好應對氣候變遷和極端氣候。古特雷斯強調，「我們落後了幾十年，現在要彌補利益集團，從化石燃料中，獲取數十億美元的利益和時間。」

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