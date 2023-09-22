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錯過航班「氣炸攻擊地勤」！半裸男怒砸櫃台　登機口自殘送醫

▲▼旅客大鬧機場。（圖／翻攝X）

▲旅客錯過航班，脫掉上衣大鬧機場。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

瑞安航空一名旅客錯過航班，竟然氣得大鬧機場，只見他脫掉上衣，在登機口大吼咒罵、亂摔東西，還攻擊無辜的地勤人員，看見保全到場後，甚至衝進廁所、砸破鏡子，並使用銳利碎片自殘，最後因為胸腹受傷，緊急送醫治療。

這起事件發生在西班牙馬略卡島的帕爾馬機場（Palma Airport），21日凌晨5時43分左右，旅客錯過飛往西班牙大加那利群島（Gran Canaria）的RYR 2295航班，竟然當場失控。

根據現場畫面，登機櫃台附近一片狼籍，憤怒旅客把電腦、旋轉椅、印表機、垃圾桶逐一摔在牆上，對著周圍的人破口大罵，地勤全都嚇得不敢靠近。據悉，在影片開始拍攝前，已有一名地勤遭到攻擊。

Ultima Hora、每日郵報等外媒報導，旅客稍後闖入女廁，打破鏡子威脅自殺，導致胸腹受傷，幸好及時被機場保全制伏。西班牙國民警察抵達後，他被上銬送醫，接受治療並轉送拘留。

鬧事旅客的姓名及身分未被揭露，但有外媒指出，他是26歲的摩洛哥公民，事發當時似乎受到酒精影響。

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