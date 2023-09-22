日本iPhone 15開賣！蘋果提早2小時開門　「果粉擠爆」出動警察

▲白衣男子提早在店門口排隊，搶先拿到新機。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

iPhone 15新機22日開賣，除了台灣外，日本也在首賣行列。位於澀谷的蘋果表參道直營店在開賣首日更是提早2個小時營業，雖然要事前預約才能取貨，現場仍有超過80人提早到場排隊，只為在第一時間拿到iPhone 15。由於預想到人潮擁擠，警方更派員到場維持秩序。

根據《共同社》報導，蘋果表參道直營店原定上午10時營業，22日因為iPhone 15開賣，提早2個小時開門，在正式開門前更有大批人潮到場排隊。一名26歲果粉拿到新機後開心表示，「拿在手上的輕盈感與以往機種截然不同，雖然價格昂貴，但是還是很慶幸能在開賣首日就買到。」

▲儘管要事先預約才能取貨，仍然吸引大批民眾排隊。（圖／達志影像／美聯社）



根據《富士新聞網》報導，儘管需要事前預約才能取貨，但是上午8時開門時，蘋果表參道店前仍聚集了至少80名的排隊人潮，為了防止發生混亂，更出動警察到場維持秩序。

從網友現場拍攝的影片可以看到，蘋果表參道直營店在上午8時開店前，眾人一同大聲倒數，時間一到更是響起掌聲與歡呼，並開放首位頭香排隊顧客進場。