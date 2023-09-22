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印度外交部證實「外交官面臨安全威脅」　暫停對加拿大公民發簽證

▲▼印度國旗示意圖（圖／達志影像／美聯社）

▲印度外交部發言人證實，由於外交官面臨安全威脅而無法辦公，將暫停對加拿大公民核發簽證。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

在印度與加拿大外交關係因「哈利斯坦分離運動」陷入低潮之際，印度外交部21日證實，已暫停向加拿大籍公民核放簽證，理由是印度派駐在加拿大的外交官面臨安全威脅，無法正常辦公。

簽證服務外包公司BLS International在加拿大簽證中心網站21日上午貼出跑馬燈，宣布「基於作業因素，印度簽證服務21日起暫停，直到進一步通知為止。」

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）下午在例行記者會上證實，印度派駐在加拿大的外交官因面臨安全威脅，無法正常辦公，因此暫時無法核發簽證。

但巴格奇補充，目前人在其他國家的加拿大人，也暫時無法在所在國家申辦印度簽證。

印度媒體報導，印度派駐在加拿大的外交官在不同社交平台收到死亡威脅，這些威脅可能是來自居住在加拿大的激進哈利斯坦分離分子。

「哈利斯坦分離運動」（Khalistan movement）尋求在印度西北部的旁遮普（Punjab）地區，建立名為「哈利斯坦」（Khalistan）的獨立國家，支持者多為錫克教（Sikh）信徒。

今年6月，分離運動領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），在加國卑詩省（British Columbia）遭到不明人士槍殺身亡。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）最近指控印度政府疑為幕後主使，但印度外交部否認此說。

印度長期以來對加拿大處理境內「哈利斯坦分離運動」的態度有意見，杜魯道的指控讓兩國關係進一步惡化，雙方日前已互相驅逐外交官，未來還有可能縮減外交官派駐人數。

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