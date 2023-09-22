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2023周年慶必搶保養優惠組！雅詩蘭黛金三角51折、克蘭詩整套萬元有找

▲▼ 2023周年慶必搶超值保養優惠組盤點 。（圖／品牌提供）

▲周年慶開跑中，各品牌特惠組紛紛給出超低折扣。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

2023百貨周年慶陸續開跑中，在這個一年一度最重要的囤貨好時機，各大品牌紛紛祭出超狂折扣和活動，特惠組更是多到讓人眼花撩亂，讓你不知該如何下手嗎？以下幫你整理出保養優惠組合中，鐵粉都在搶、最值得入手的囤貨清單，每一組CP值都很頂，直接閉眼入都沒問題。

Estee Lauder雅詩蘭黛

雅詩蘭黛今年周年慶同樣推出多款超划算的精選優惠組，最低折扣來到49折，加上每到周慶都會被搶翻的大容量明星商品，絕對是補貨好時機。而其中打包了超豪華金三角組合的「美肌必備金三角組」就是鐵粉每年必囤的神組，以不到萬元、超狂的56折，就能獲得小棕瓶、原生露、膠原霜三大明星商品各一正貨＋小瓶裝，而且今年更豪氣加贈「鑽光精華5ml」，超划算組合不搶不行。

「美肌必備金三角組」內含微分子肌底原生露200ml＋特潤超導全方位修護露50ml＋年輕無敵膠原霜75ml＋特潤超導全方位修護露15ml*1＋微分子肌底原生露30ml*1＋年輕無敵膠原霜15ml*1＋黑鑽松露賦活微導金萃5ml*1，價值NT$18,000。

▲▼ 2023周年慶必搶超值保養優惠組盤點 。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 美肌必備金三角組，優惠價NT$9,900。

CLARINS克蘭詩

克蘭詩今年推出多達21款重點明星優惠組合，最低折數來到63折，其中鐵粉都在鎖定預購會推出的3組「正貨大全套」優惠組，以不到萬元價格就能購入全套保養！尤其愛用黃金雙激萃或「彈簧霜」的人更不能錯過「黃金發光彈嫩緊緻加倍組」，可自選經典版或清爽版黃金雙激萃再加上日夜彈簧霜，3大正貨搭配旅行裝全打包。

組合內容為黃金雙激萃50ml(正貨) (經典版或清爽版可自選) ＋煥顏緊緻彈力日霜50ml(正貨)＋煥顏緊緻彈力晚霜50ml (正貨) ＋煥顏緊緻彈力日霜15ml＋煥顏緊緻彈力晚霜15ml＋煥顏緊緻彈力精華水50ml，價值NT$13,900，只要68折優惠價就能擁有。

▲▼ 2023周年慶必搶超值保養優惠組盤點 。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩 黃金發光彈嫩緊緻加倍組，優惠價NT$9,500。

資生堂(東京櫃) 怡麗絲爾

資生堂旗下的「膠原蛋白保養專家」怡麗絲爾，打包熱銷萬支的膠原精華水／乳搭配0負評美肌乳「小金管」組成「膠原彈潤美肌組」，讓你3大明星品正貨一次收，還現省超過1,000元。

組合內含彈潤多效美肌乳SP+ 35ml＋膠原彈潤精華水170ml＋膠原彈潤精華乳130ml，價值NT$3,200，相當於66折優惠。

▲▼ 2023周年慶必搶超值保養優惠組盤點 。（圖／品牌提供）

▲資生堂 怡麗絲爾 膠原彈潤美肌組，優惠價NT$2,100。

資生堂(東京櫃) 莉薇特麗

在日本有「維他命A抗老先驅」之稱的人氣抗老品牌REVITAL莉薇特麗，今年推出第一瓶添加維他命A的「抗老油精萃」逆時煥生油精萃，就直接搭配「雪絨霜」入組！愛用維A的抗老控一定要鎖定買2送6的「逆時雙霸組」，讓A油＋A霜幫你全方位抗老緊緻。

組合內含御光奇肌抗皺亮白凝乳霜50g＋逆時煥生油精萃20ml＋全效化粧水EX 30ml＋全效乳液EX 30ml＋抗皺精露AA 20ml＋抗皺精露AA 20ml＋調理潤膚皂20g＋醒膚按摩霜V 20g，價值NT$8,720，只要67折優惠價就能把莉薇特麗口碑品全部包回家。

▲▼ 2023周年慶必搶超值保養優惠組盤點 。（圖／品牌提供）

▲資生堂 莉薇特麗逆時雙霸組，優惠價NT$5,900。

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