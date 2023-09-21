以色列外長：明年初可能和沙烏地達成建交架構協議

▲以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

以色列外交部長柯恩今天表示，在美國居間斡旋下，以色列明年初有可能和沙烏地阿拉伯達成建交架構協議。

路透社報導，以色列和沙烏地關係正常化，將正式使美國兩大盟邦言歸於好，共同對抗伊朗，這將大幅重塑中東風貌。拜登將於2024年底尋求連任，這對他不啻是一項外交成就。

拜登和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在聯合國大會場邊會談，對達成協議表達樂觀之意。沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）也表示，「我們每天都更加接近」達成協議。

但一連串錯綜複雜的問題隱隱浮現，沙國有意發展民用核子計畫，將對美國和以色列的政策形成考驗。此外，美國和沙國都呼籲，以色列在協議中必須對巴勒斯坦問題做出讓步。

以色列外長柯恩（Eli Cohen）告訴以色列軍方電台（Army Radio）：「分歧可以化解，這需要時間。不過，目前有些進展。」

「我認為當然有可能在2024年第1季，即4或5個月後，達到敲定協議細節的地步。」

這樣的時間表將可讓拜登政府通過美國國會兩院的審查，並於11月美國總統大選投票前批准通過。