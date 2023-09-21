　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阪神虎封王跳道頓堀！老球迷分享經驗：得尿道炎「流出白膿液」

▲開心的阪神虎球迷 （圖／翻攝自推特）

▲阪神虎隊獲勝當天，有26人跳入道頓堀慶祝 （圖／翻攝自推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日職阪神虎隊14日擊敗巨人，睽違18年拿下央聯冠軍，興奮的球迷湧進道頓堀歡欣慶祝，戎橋還因此而搖晃，甚至有26人跳進道頓堀川慶祝。然而，有一名球迷透露，他2002年世界盃時也跳入道頓堀慶祝，沒想到3天後確診尿道炎，甚至下體流出白色濃液。

據產經新聞報導，大阪警方部署了1300名警察嚴防意外發生，據警方統計，目前有26人跳進道頓堀川慶祝，但沒有傳出任何意外和逮捕事件。

據日媒《ShareNewsJapan》報導，一名男子表示，2002年世界足球盃時，他因太過興奮而跳進道頓堀，當下只覺得水裡有奇怪的臭味，但3天後卻感覺生殖器疼痛，甚至流出白色濃液，嚇得他立刻就醫，這才被確診為尿道炎，「我現在不敢跳了，任何跳入水中的人都應該快點洗澡」。

此外，《NHK》委託專家8月對道頓堀進行水質分析，發現每100毫升的河水中有約1000個大腸桿菌，若跳水就等同於在馬桶水中游泳，呼籲民眾不要在河中游泳，否則會出現腹痛、腹瀉等情況。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「裸女上門躺客廳」屋主凍未條！鄰居全跑來圍觀　結局超展開
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阪神虎封王跳道頓堀！老球迷分享經驗：得尿道炎「流出白膿液」

以色列外長：明年初可能和沙烏地達成建交架構協議

亞塞拜然「奪回納卡區」控制權　衝突始末一次看

每次清光餐盤「被拉麵店老闆盯上」　他嚇傻：要小心啊

「裸女上門躺客廳」屋主凍未條！鄰居全跑來圍觀 結局超展開

南韓35歲女「被叫大媽」暴怒！車廂內揮舞生魚片刀　砍傷3人判8年

「長住台灣」5男日本被捕！涉嫌製造興奮劑　檢警逮捕起訴

應徵SOD是真的！他拿到錄取通知書興奮炫耀　職務曝光讓網大驚

聽見「吸鼻、清喉嚨、吃麵聲」就暴怒！研究：可能得了「這種病」

為了救Apple Watch！女子受困糞坑大聲呼救　警察拆馬桶救人

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

台中嬤斑馬線上被撞輾慘死！女駕駛嚇壞...蹲地「雙手合十」拜拜

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的　受害者揭黑料

阪神虎封王跳道頓堀！老球迷分享經驗：得尿道炎「流出白膿液」

以色列外長：明年初可能和沙烏地達成建交架構協議

亞塞拜然「奪回納卡區」控制權　衝突始末一次看

每次清光餐盤「被拉麵店老闆盯上」　他嚇傻：要小心啊

「裸女上門躺客廳」屋主凍未條！鄰居全跑來圍觀 結局超展開

南韓35歲女「被叫大媽」暴怒！車廂內揮舞生魚片刀　砍傷3人判8年

「長住台灣」5男日本被捕！涉嫌製造興奮劑　檢警逮捕起訴

應徵SOD是真的！他拿到錄取通知書興奮炫耀　職務曝光讓網大驚

聽見「吸鼻、清喉嚨、吃麵聲」就暴怒！研究：可能得了「這種病」

為了救Apple Watch！女子受困糞坑大聲呼救　警察拆馬桶救人

孫可芳抱怨「手遊廣告突冒噁心畫面」超崩潰！釣出一票苦主：欠檢舉

開箱越南「雲霧中的凡爾賽宮」飯店！房內看山谷絕景、享浪漫下午茶

生理是男性、心理是女性！想改登記遭駁回　最高行政法院挺她

快訊／高雄國道1號深夜「5車連撞」　3傷1人意識不清

眾女性羨慕她嫁給男神玄彬！　孫藝真一聽「霸氣神回覆」笑翻網

「郭台銘巡迴車」現身青年夜市！支持者排爆　粉絲：全家7票都挺他

府院高層同意陳吉仲請辭關鍵　未來再遇缺蛋恐難調節需求

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

國際熱門新聞

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

應徵SOD是真的！他拿錄取通知興奮炫耀

「鯨魚爆炸」影片曝！　染紅加州海岸

跳道頓堀！老球迷分享經驗：尿道炎「流出白膿液」

南韓35歲女「被叫大媽」暴怒　砍傷3人判8年

清光餐盤被拉麵店老闆盯上　他嚇傻：要小心啊

iPhone 15換不換？各代換機推薦指數曝

臉書買特價月餅　「180萬存款」一夜消失！

被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐

吉卜力工作室易主！宮崎駿兒拒接班

以色列：明年可能和沙國達成建交協議

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

聽見「清喉嚨、吃麵聲」就暴怒！研究：恐得這病

人妻出軌老闆懷孕　夫見裸體片才知被綠

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

公務員認了外流公文！新竹市府：已由政風調查

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

蛋商才保證國產　竟是進口蛋大買家

國道火燒月餅車　駕駛跳車救禮盒

孕婦遭撞女嬰腦出血昏迷　消防局還原案情

幕後／犯眾怒！「2張截圖」害公務員爆氣　蔣萬安急斬觀傳局長

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

市議員涉詐助理費　被裁定續押禁見

餐廳寫no English mean　全場笑翻

更多

最夯影音

更多
紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面