「裸女上門躺客廳」屋主凍未條！鄰居全跑來圍觀 結局超展開

▲裸女自動送上門躺客廳，屋主找來鄰居幫忙查看，但裸女就是賴著不走。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國近日發生一起奇葩事件，一名屋主在本月19日發現，自己的家裡無端有一名陌生裸女送上門，獨自躺在客廳的長椅上，還悠哉地吹電風扇、看電視。隨後屋主找來鄰居幫忙查看，但無論屋主怎麼「請走」，裸女就是賴著不走。

據泰國《Sanook》報導，屋主當時發現自己家裡遭一名不明人士闖入，隨後他請鄰居一起來查看，並驚見屋內突然出現一名陌生裸女，全身都沒穿，身上只有一件浴巾，躺在客廳的木製長椅上，還一邊悠哉地吹著電風扇、一邊看電視。跟著進屋的鄰居昌提（So Lae Chonthi）說，無論他們怎麼請走，這名裸女就是不走，所以只能錄影存證。

後來屋主決定報警處理，而且街坊鄰居鄉民紛紛跑來圍觀，這時裸女突然穿上衣服並離開。另外昌提也表示，這名裸女看起來很面生，不像是當地人，而且裸女也弄亂了屋子，不少物品散落在地上，但她並沒有拿走任何物品。

警方獲報後循線找到這名裸女，將她帶回警局，目前正在調查她為何要裸體亂闖別人屋內。不過屋主和昌提懷疑，這名裸女很有可能精神狀況有問題，但無論如何，他們已呼籲村內其他鄉民多加注意，做好門戶安全防護，避免類似狀況再發生。



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