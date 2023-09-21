吉卜力工作室「確定易主」！宮崎駿兒拒接班　日本電視台收購

▲宮崎駿年事已高，決定將經營權交出去。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本電視台21日召開記者會宣布，已經正式取得吉卜力工作室的股權，未來吉卜力將成為日本電視台旗下的子公司。對此，吉卜力製作人鈴木敏夫表示，自己與宮崎駿一直以來一邊創作一邊經營公司，然而兩人都年事已高，未來將把經營權轉給日本電視台，全力專注於創作。

吉卜力工作室與日本電視台21日分別舉辦董事會，並決議由日本電視台取得吉卜力股份，未來將成為表決權比例42.3%的最大股東。而日本電視台也會派遣董事協助吉卜力經營，雙方預計10月6日簽約。

▲未來宮崎駿與鈴木敏夫將專注創作。（圖／達志影像／美聯社）



鈴木敏夫直言，自己已經75歲，宮崎駿也82歲了，吉卜力一直都有在討論接班問題。原本一度考慮由宮崎駿的兒子宮崎吾朗接班，但他本人認為無法只靠一人扛起吉卜力，希望可以把經營公司的重擔交給更有能力的人，而宮崎駿也不贊同由兒子接手吉卜力。因此鈴木敏夫才會找上長期合作的日本電視台，並自2022年開始討論相關事宜，最終達成共識。

未來吉卜力工作室將成為日本電視台的子公司，並由宮崎駿擔任董事名譽會長（取締役名誉会長），鈴木敏夫擔任代表董事議長（代表取締役議長），兩人將專注於創作。日本電視台也會指派董事經營吉卜力，未來吉卜力工作室的經營重點將會擺在動畫製作、吉卜力美術館以及吉卜力公園的營運。