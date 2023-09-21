福島核廢水排海近1個月！　沿海「氚濃度」最新數據曝

▲環境省在福島第一核電廠近海採集海水。（圖／取自日本環境省官網）



記者王佩翊／編譯

東京電力公司首度排放福島第一核電廠核廢水至今已近1個月，而日本環境省每周都會定期進行近海氚濃度檢測。根據第4次的最新檢驗結果，氚濃度依舊未達最低標準，符合規定。

根據《日本放送協會》報導，環境省9月13日至15日在核廢水出水口至福島第一核電廠離岸40公里的11個地點進行第4次海水採集抽樣，並將樣本交由研究所進一步分析其中的氚濃度。

環境省21日公布第4次抽驗結果，報告顯示，11個樣本的濃度都低於最低標準值。而8月27日、9月1日以及9月11日出爐的前3次報告也是同樣結果。

福島第一核電廠8月24日首次排放核廢水，環境省隨即在同月25日於福島核電廠近海的11個地點進行海水採集，並以最快速的方式分析其中的放射性物質濃度。環境署當時承諾，在排放後的3個月內每周都會派檢測船出海，在半徑50公里海域內採集海水進行檢查。

除了快速分析外，相關樣本也會進行高感度的精密分析，結果最快2個月後就會出爐。而在2種分析方式中，樣本內的氚濃度皆必須低於每公升7至8貝克的最低標準值，在報告出爐後也會第一時間將結果公布於官網。