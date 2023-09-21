　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

福島核廢水排海近1個月！　沿海「氚濃度」最新數據曝

▲環境省福島附近海域採集海水。（圖／取自日本環境省官網）

▲環境省在福島第一核電廠近海採集海水。（圖／取自日本環境省官網）

記者王佩翊／編譯

東京電力公司首度排放福島第一核電廠核廢水至今已近1個月，而日本環境省每周都會定期進行近海氚濃度檢測。根據第4次的最新檢驗結果，氚濃度依舊未達最低標準，符合規定。

根據《日本放送協會》報導，環境省9月13日至15日在核廢水出水口至福島第一核電廠離岸40公里的11個地點進行第4次海水採集抽樣，並將樣本交由研究所進一步分析其中的氚濃度。

環境省21日公布第4次抽驗結果，報告顯示，11個樣本的濃度都低於最低標準值。而8月27日、9月1日以及9月11日出爐的前3次報告也是同樣結果。

福島第一核電廠8月24日首次排放核廢水，環境省隨即在同月25日於福島核電廠近海的11個地點進行海水採集，並以最快速的方式分析其中的放射性物質濃度。環境署當時承諾，在排放後的3個月內每周都會派檢測船出海，在半徑50公里海域內採集海水進行檢查。

除了快速分析外，相關樣本也會進行高感度的精密分析，結果最快2個月後就會出爐。而在2種分析方式中，樣本內的氚濃度皆必須低於每公升7至8貝克的最低標準值，在報告出爐後也會第一時間將結果公布於官網。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／中華男足亞運65年首顆進球+首勝到手
「鯨魚爆炸」血水臟器狂噴！　染紅加州海岸
快訊／李昂掛急診：切記，人總有一天有生病的時候！
雞蛋闖禍！情侶吃滑蛋蝦仁中毒　知名熱炒店說話了
首波東北風來了！中秋連假「北台灣雨多」　各地賞月機率曝
威力彩今衝7.2億！　「3生肖」財運旺
中秋連假天氣差！　雨區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓35歲女「被叫大媽」暴怒！車廂內揮舞生魚片刀　砍傷3人判8年

「長住台灣」5男日本被捕！涉嫌製造興奮劑　檢警逮捕起訴

應徵SOD是真的！他拿到錄取通知書興奮炫耀　職務曝光讓網大驚

聽見「吸鼻、清喉嚨、吃麵聲」就暴怒！研究：可能得了「這種病」

為了救Apple Watch！女子受困糞坑大聲呼救　警察拆馬桶救人

「鯨魚爆炸」震撼影片曝！狂噴血水臟器　染紅加州海岸

菲機場安檢員偷錢被抓包　當場「生吞鈔票」！誇張行徑全被拍

2屁孩闖加州最高橋拍片　「200m高空玩命盪鞦韆」警消驚險救人

泰女失業白吃白住！生活費全靠男友爸媽　期限已到「她竟不搬了」

炸雞排暈倒「臉埋進熱油鍋」！　大馬路邊攤老闆慘死

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

南韓35歲女「被叫大媽」暴怒！車廂內揮舞生魚片刀　砍傷3人判8年

「長住台灣」5男日本被捕！涉嫌製造興奮劑　檢警逮捕起訴

應徵SOD是真的！他拿到錄取通知書興奮炫耀　職務曝光讓網大驚

聽見「吸鼻、清喉嚨、吃麵聲」就暴怒！研究：可能得了「這種病」

為了救Apple Watch！女子受困糞坑大聲呼救　警察拆馬桶救人

「鯨魚爆炸」震撼影片曝！狂噴血水臟器　染紅加州海岸

菲機場安檢員偷錢被抓包　當場「生吞鈔票」！誇張行徑全被拍

2屁孩闖加州最高橋拍片　「200m高空玩命盪鞦韆」警消驚險救人

泰女失業白吃白住！生活費全靠男友爸媽　期限已到「她竟不搬了」

炸雞排暈倒「臉埋進熱油鍋」！　大馬路邊攤老闆慘死

快訊／中華男足65年首顆進球+首勝到手　亞運1比0力退印尼

高雄藍營議員告陳吉仲林聰賢圖利！　指「專案進口雞蛋」去年就有

砸百萬裝潢新房！朋友做客搖頭「風水不好」　她崩潰：搞到不敢搬

兒時在市場流浪！回家第一天「躺枕頭睡覺」　媽驚：會壞掉是真的

選民釣蝦場聚餐他兩度拜票買單　苗縣議員當選無效+判3年10月

衛福部擬從「新南向」招募學生！補長照人力荒　盼與本國籍同工同酬

鄰居里民送海鮮拼盤！花膠雞鍋物2號店9／25開幕　打卡贈九孔鮑

先探／航運報價兩樣情　散裝優於貨櫃

一晚5、6人貼上來！妹子用「1神招」秒喇舌外國帥哥：男女都好用

先探／深度解析特斯拉Dojo計畫

陸服飾員工爆掐女客脖子　結局反轉！業者避不道歉

國際熱門新聞

川普長子宣布父親過世　發言人：帳號被駭

紐約地鐵車廂黏假陽具！　她當眾逗弄吞吐

iPhone 15換不換？各代換機推薦指數曝

李昌鈺捲入！2男冤獄30年　康州付8億和解

美男中640億威力彩狂買3豪宅　專家嘆最糟錯誤

最淫慾女法官再爆爭議！法院內開「色色趴」狂歡

聯準會放鷹　美股收黑

美宣布：恢復免費發COVID-19快篩試劑

麥當勞隱藏版漢堡　這時才點得到

店員搞錯「多給一張彩券」　讓男中千萬大獎

烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄聯合國否決權

黑幫控制監獄！　委內瑞拉派1.1萬大兵奪回

咖啡廳「0客人」心碎　靠一則TikTok爆紅忙翻

被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐

更多熱門

相關新聞

乙武洋匡被嗆噁心　霸氣PO裸照反擊

乙武洋匡被嗆噁心　霸氣PO裸照反擊

日本身障作家乙武洋匡自幼患有「先天性四肢切斷症」，在發行自傳《五體不滿足》後因勵志故事爆紅。然而他卻因穿短袖上節目受到部分人士抨擊外貌，他19日透過社群平台X（前稱推特）分享一張裸露身體的照片，發文反擊說「這就是我的身體」。

快訊／南韓KF-16軍機墜毀　飛行員緊急彈射逃生

快訊／南韓KF-16軍機墜毀　飛行員緊急彈射逃生

尹錫悅：俄羅斯助北韓是直接挑釁

尹錫悅：俄羅斯助北韓是直接挑釁

日本XBB.1.5疫苗免費打　65歲以上應接種

日本XBB.1.5疫苗免費打　65歲以上應接種

日相聯合國演說「避談核廢水」原因曝！

日相聯合國演說「避談核廢水」原因曝！

關鍵字：

日韓要聞核廢水

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

「3生肖」財運旺！威力彩今頭獎7.2億　黃金下注時段曝

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面