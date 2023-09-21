侯友宜接受彭博專訪談「台海穩定」　先強化自衛能力再與北京對話

▲侯友宜訪美期間接受彭博專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者張寧倢／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜近日訪美接受彭博（Bloomberg）專訪，談到與中國恢復關係，提高台灣國防預算以及保護台灣半導體產業等。關於九二共識，侯友宜表示，他有責任保護台灣人民的生命安全，須以加強自衛能力為先。針對是否會與中國國家主席習近平會面，他則說，如今與馬英九時代不同，兩岸當前最需要的是關係穩定。

根據彭博報導，現年66歲的侯友宜在16日的訪問中表示，自己過去數十年高風險的從警經驗，從警察一路當上警政署長，使他成為台灣下屆總統的最佳人選，有利於管理台灣這個全球地緣政治上最危險的熱點之一，「我參加過無數次槍戰，我都在第一線。我們經常在營救人質、面對敵手時告訴自己，在攻堅與防守的同時，也要對話和談判。」

針對彭博提問若當選後是否會像馬英九一樣嘗試與習近平會面，侯友宜淡化了這種可能性。他表示，現階段最重要的是穩定台海局勢，首要的是台灣必須強化自我防衛能力，再尋求與北京對話，但以目前情勢來看，要達成雙邊領導人對話還有一段距離要走。

▲侯友宜認為首要任務是促使兩岸局勢穩定。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜強調，馬政府時期的兩岸情況與現在完全不同，如今的台灣正面臨不斷的衝突，很容易擦槍走火，觸發戰爭，因此國防預算不能減少。另外，侯友宜也提到，應該持續與美國商討如何增進台灣自我防衛能力，以及怎樣才是最適合透過軍售提供給台灣的武器。

彭博記者也問到過去馬英九執政時期削減國防預算，他是否也將這樣做。侯友宜表示，當時與如今狀況不同，他將把國防開支增加GDP的2.5%以上，強化台灣軍力，也不排除逐步增加至GDP的3%或更多，但重點應該放在正確運用預算，達成嚇阻作用。侯友宜表示，「不管大陸如何變化，我們都要做好準備，我們必須有實力。」他引用《孫子兵法》稱，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

此外，當被問到對於「九二共識」的看法時，侯友宜表示，他有責任保護2300萬人民的生命安全，確保這片土地永續繁榮。他也認為，兩岸要先有穩定的民間交流，才能逐漸邁向官方交流，「我可以告訴你，要回到馬政府時代的兩岸關係，在短期內是不可能的。」

最後彭博問到關於台灣半導體產業，若台積電宣布增加在美投資他會如何回應。侯友宜表示，半導體是台灣科技產業的命脈，必須讓先進技術留在台灣，台灣必須頒布國安法來保護半導體的核心關鍵技術，防止機密資料外洩，「這是我們的責任」。