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穆斯林女網紅峇里島度假「吃豬皮片」瘋傳　褻瀆宗教被判入獄

穆斯林女網紅峇里島度假「吃豬皮片」瘋傳　褻瀆宗教被判入獄。（圖／翻攝自TikTok／makini12aa）

▲女子因為吃豬皮被判入獄。（圖／翻攝自TikTok／makini12aa）

記者李振慧／綜合報導

印尼33歲女網紅琳娜(Lina Lutfiawati)近來到峇里島度假時，因為在TikTok上分享自己吃豬皮的畫面，讓信奉伊斯蘭教的她被外界認為「是在針對特定宗教族群，傳播仇恨訊息」而被定罪，將面臨2年刑期與巨額罰款。

在網路上擁有超過200多萬粉絲的琳娜，雖然對外宣稱自己是穆斯林，今年3月到峇里島時卻拍攝她吃豬皮的影片，影片中可看到，琳娜在吃豬皮前，還先念了一段祈禱詞，因此引發宗教團體抗議。

琳娜遭到宗教份子舉報後，後來被印尼穆斯林最高神職機構Indonesian Ulema Council裁定影片內容有褻瀆神明之嫌，19日被巨港市(Palembang)法院裁定，因為針對特定宗教傳播仇恨訊息，判處2年刑期與英鎊13,155元罰款（約台幣52萬元）。

琳娜得知判決結果表示，「我知道我做錯了，但沒想到會受到這麼嚴重的懲罰」。判決結果也引發兩派不同意見，有的人支持判決結果，認為琳娜身為穆斯林本來就不應該吃豬肉，是在褻瀆宗教，不過也有人認為法官判得太重，有濫用法律之嫌。

@makini12aa Maaf izin Ambil video nya@lilumukherjee_lina ♬ suara asli - Mak ini - @Mak ini&

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