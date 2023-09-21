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亞美尼亞民眾示威「要總理下台」　控政府不挺身抗亞塞拜然

中央社亞美尼亞首都葉里凡20日綜合外電報導

數以千計的抗議民眾今天聚集在亞美尼亞首都葉里凡，譴責政府未能支持在卡拉巴赫（Karabkh）的分離派人士，讓他們在當地只能屈辱地向亞塞拜然投降。

▲▼ 亞美尼亞民眾20日聚集在首都葉里凡，抗議政府處理納卡區危機的方式。（圖／路透）

▲數以千計的抗議民眾20日聚集在亞美尼亞首都葉里凡，抗議政府處理納卡區危機的方式。（圖／路透，下同）

路透社、東歐媒體NEXTA報導，抗議群眾聚集在葉里凡（Yerevan）市中心的共和國廣場（Republic Square），許多人要求亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）下台。帕辛揚帶領的亞美尼亞在2020年的戰爭中敗給亞塞拜然，如今卡拉巴赫的亞美尼亞當局宣告垮台。

法新社記者直擊，抗議民眾今天在葉里凡朝警方投擲瓶罐和石塊，抗議政府處理納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）危機的方式。

警方使用震撼彈、逮捕抗議人士，並警告說若衝突持續下去，他們會採取「特殊措施」。

一名32歲的工程師說：「我們希望他（帕辛揚）離開，對於一個輸掉戰爭的領導人來說，離開會比留下來好。」

他表示，由於亞美尼亞為卡拉巴赫而戰的時間如此漫長，使得這次戰敗令人更加痛苦。

「這是我們奮戰了至少30年的事，但如今一切都化為泡影。」

▲▼ 亞美尼亞民眾20日聚集在首都葉里凡，抗議政府處理納卡區危機的方式。（圖／路透）

反對派政治人物在台上發表演說，譴責在2018年的革命中拿下政權的帕辛揚。帕辛揚當時也在同一個廣場舉行的集會上發表談話。

共和國廣場上有些人高喊「阿爾察赫（Artsakh）」，另一些人則大聲喊著「帕辛揚是叛徒」。阿爾察赫是亞美尼亞人對納卡區的稱呼。

許多參與抗議的人揮舞著納卡區的旗幟，還有人與警察發生扭打，其他人則朝著位於共和國廣場的總理辦公室扔擲瓶罐和石塊。

鎮暴警察封鎖了政府機關的辦公室，共和國廣場附近停著軍用卡車，周遭有大量安全部隊。

亞塞拜然今天表示，在納卡區的亞美尼亞分離分子部隊同意停火後，亞塞拜然已經停止攻勢；停火條款示意這塊地區會回到亞塞拜然的掌控。

▲▼ 亞美尼亞民眾20日聚集在首都葉里凡，抗議政府處理納卡區危機的方式。（圖／路透）

信奉基督教的亞美尼亞人認為他們在納卡區擁有悠久的歷史統治地位，而居民多為穆斯林的亞塞拜然也將其歷史地位與這塊土地連結在一起。

一名21歲的學生說：「我們需要亞美尼亞與阿爾察赫一起奮戰。亞美尼亞人民不能接受另一個國家、另一個宗教信仰，我們為什麼要這麼做？為什麼亞美尼亞要把自己的一部分拱手交給另一個國家？」

他補充道：「如果我們丟了阿爾察赫，就等於失去了亞美尼亞，因為下一個就會是亞美尼亞。」

另一名抗議人士表示，他對「亞塞拜然侵略納卡區感到非常震驚」。

「我認為聯合國、美國、俄羅斯可以做點什麼，但我非常失望，我看不到目前的解決方案有任何希望。」

帕辛揚近幾個月來公開指責俄羅斯在支持亞美尼亞方面做得不夠。他於19日表示，身分不明的勢力正討論要在葉里凡發動政變。

亞塞拜然表示，他們希望卡拉巴赫的亞美尼亞人能有「順利重新融合的進程」，並駁斥亞美尼亞人指控亞塞拜然想對該地區進行「種族清洗」的說法。

▲▼ 亞美尼亞民眾20日聚集在首都葉里凡，抗議政府處理納卡區危機的方式。（圖／路透）

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