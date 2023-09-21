南韓35歲女「被叫大媽」暴怒！車廂內揮舞生魚片刀　砍傷3人判8年

▲一名南韓35歲女子因為不滿被叫大媽，竟在電鐵車廂內掏出生魚片刀揮舞，砍傷3人。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓一名35歲女子3月在京畿道龍仁市一處電鐵站持刀揮舞，砍傷包含60多歲婦人在內共3名乘客，過程中也打傷受害人的大腿與臉部等，然而，導致她失控的原因竟然是因為聽見對方稱呼她「大媽」（아줌마），讓她當場氣到拿出生魚片刀砍人。法院21日在一審中判處女子8年有期徒刑。

根據南韓首爾新聞報導，首爾中央地方法院刑事第15單獨庭法官21日對35歲女性被告金某判處有期徒刑8年，並沒收先前扣押的2把菜刀、1把生魚片刀與1把美工刀。這些刀械是在她犯案當天與前一天分批購買的。

報導指出，金某3月3日下午5時44分左右，在龍仁市水枝區竹田站附近一輛行駛中的電車內，與60多歲受害婦人A某發生爭執。根據金某先前在法庭審理中所述，針對「哪些部分感到冤枉」的提問時她曾回答，「阿姨讓我把（手機）音量調小一點，我就說『我才不是大媽』，結果對方好像又說了幾句，所以就用了生魚片刀」。

當時金某還說，「說實話，我對阿姨感到很不高興，又怕別人來制止我」，另外她也承認「當時和大叔打了起來，對方想要打我」，「我不知道自己是否真的是那麼壞的人」。

然而，法官在審判時表示，被告曾向調查機關坦承「攜帶武器的目的就是為了如果有人挑弄是非時可以拿出來揮舞」，像這樣經過策劃的犯罪，且毫不猶豫地犯下殘酷罪行，可知犯罪性質惡劣。另外，被告曾經因為類似罪名被判有罪，卻又在緩刑期間犯罪，足見被告並未反省且再犯的危險性很大。