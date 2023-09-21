「鯨魚爆炸」震撼影片曝！狂噴血水臟器　染紅加州海岸

▲ 鯨魚爆炸將海面染紅。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州海岸一頭鯨魚在海面上爆炸，噴出大量血水及腐爛的內臟，染紅大片海水，一群鯨魚觀察者親眼目睹這段震撼畫面，影片也震驚許多網友。

根據《每日郵報》，一群鯨魚觀察者在加州海岸發現，一頭似乎已經死亡的座頭鯨（Humpback whale）漂浮在太平洋上，漁船靠近屍體旁時，鯨魚嘴巴開始噴出血水，腹部氣體排出，引發內臟器官爆炸，包括脾臟及腸胃，影片中清楚可見臟器四散在海面上，最後屍體逐漸下沉。

這段驚人畫面攝於今年1月，拍攝者名為夏恩（Shayne），經擁有5百萬粉絲的IG帳號Nature Is Metal分享後，在網路上引發廣大關注。這則貼文寫道，「這種劇烈爆炸是鯨魚特有的，因為大多數腐爛的動物死後無法將所有氣體保存在體內。」

動物死亡後，屍體內的細菌分解過程中產生甲烷，若沒有釋放氣體，就會在主要體腔中逐漸累積導致膨脹，也就是爆炸的前兆。當氣體累積達到極限，就會找到阻力最小的逃脫路徑，而唯一防止這種情形發生的方法就是在爆炸之前刺穿鯨魚皮膚。

根據國家地理雜誌，鯨魚屍體墜入海底後會創造一個生態系統，最先出現的是包括鯊魚在內的食腐動物，牠們會破壞屍體，撕裂組織，再來則由以骨頭為食的生物接手，但屍體至少30年內不會完全消失。