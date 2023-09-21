　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女友失業白吃白住！生活費全靠男友爸媽　期限已到「她竟不搬了」

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲泰國一名男子抱怨女友失業在他家免費吃住超過1個月。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

泰國一名男子最近在當地網路論壇上發文引發熱議，他宣稱自己的女友失業後說要暫時借住他家，但女友至今過了1個多月還沒找到工作，還讓他的父母負擔食物、水電費等所有生活開銷，一切都讓他覺得女友似乎沒有付出多大努力在找工作。

根據泰媒The Thaiger報導，一名年輕男子在泰國一個頗受歡迎的網路論壇Pantip上發文尋求建議，他表示女友失業後搬到他與父母同住的家中，最初兩人約好她只會暫住1個月，方便她找工作。然而，直到原PO發文的當下已經超過約定時間2個多星期，女友不只沒有找到工作，還讓男友父母負擔所有生活開銷，例如食物和水電費。

原PO和父母討論過，認為失業的女友也應該提供經濟上的幫助，或至少應該為自己的一些開銷負責，但爸媽卻堅持要照顧女友，他則向父母表達了他們過度滿足女友需求的擔憂。

▲▼起床、睡眠、滑手機、失眠、女子、床上。（示意圖／CFP）

▲原PO認為，女友或許根本沒有認真找工作。（示意圖／CFP）

原PO還說，他曾經和女友談過要補貼一些家用或自己花錢買食物，但女友只有在他提出要求的當下才會這樣做，超過當初說好的借住期限後，他甚至覺得女友沒有為找工作付出任何努力。他擔心再這樣下去會影響他與女友以及父母的關係。

對此，泰國網友們意見不一。有人認為原PO應該試著更理解、支持女友遇上困難的時期，而且在泰國最近的經濟景氣下也很難找到工作。一些人建議他可以多朝正面思考，女友失業正好可以陪伴他的父母，雙親也願意照顧她。

然而，也有人認為，女友住在男友父母家卻毫無貢獻是不恰當的行為，尤其兩人尚未結婚，原PO必須和女友坦率告知他的擔憂並且討論出雙方都滿意的解決方法。部分網友建議原PO設定一個期限，在這之前女友必須搬走，或是考慮兩人同時搬出家裡，不要給父母造成負擔。消息被轉到其他社群平台，甚至有留言建議他直接和女友分手。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
直接廢除博愛座「有些無情」　博恩提1建議：皆大歡喜
快訊／新竹建案旁也出現天坑！道路傾斜飄瓦斯味
幕後／蔣萬安急斬觀傳局長　內幕曝光
應徵SOD是真的！他拿錄取通知書炫耀　職務曝光網大驚
快訊／下班注意！國2火燒車回堵3公里
劉亞仁遭「鈔票砸臉」！民眾怒：給你拿去監獄用
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「裸女上門躺客廳」屋主凍未條！鄰居全跑來圍觀 結局超展開

南韓35歲女「被叫大媽」暴怒！車廂內揮舞生魚片刀　砍傷3人判8年

「長住台灣」5男日本被捕！涉嫌製造興奮劑　檢警逮捕起訴

應徵SOD是真的！他拿到錄取通知書興奮炫耀　職務曝光讓網大驚

聽見「吸鼻、清喉嚨、吃麵聲」就暴怒！研究：可能得了「這種病」

為了救Apple Watch！女子受困糞坑大聲呼救　警察拆馬桶救人

「鯨魚爆炸」震撼影片曝！狂噴血水臟器　染紅加州海岸

菲機場安檢員偷錢被抓包　當場「生吞鈔票」！誇張行徑全被拍

2屁孩闖加州最高橋拍片　「200m高空玩命盪鞦韆」警消驚險救人

泰女失業白吃白住！生活費全靠男友爸媽　期限已到「她竟不搬了」

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

「裸女上門躺客廳」屋主凍未條！鄰居全跑來圍觀 結局超展開

南韓35歲女「被叫大媽」暴怒！車廂內揮舞生魚片刀　砍傷3人判8年

「長住台灣」5男日本被捕！涉嫌製造興奮劑　檢警逮捕起訴

應徵SOD是真的！他拿到錄取通知書興奮炫耀　職務曝光讓網大驚

聽見「吸鼻、清喉嚨、吃麵聲」就暴怒！研究：可能得了「這種病」

為了救Apple Watch！女子受困糞坑大聲呼救　警察拆馬桶救人

「鯨魚爆炸」震撼影片曝！狂噴血水臟器　染紅加州海岸

菲機場安檢員偷錢被抓包　當場「生吞鈔票」！誇張行徑全被拍

2屁孩闖加州最高橋拍片　「200m高空玩命盪鞦韆」警消驚險救人

泰女失業白吃白住！生活費全靠男友爸媽　期限已到「她竟不搬了」

澱粉食物「1煮法」恐致癌！　蛋白質超過150°C也注意了

克里米亞擬售「烏克蘭人房產」湊軍費！　澤倫斯基豪宅恐遭拍賣

台南某科大驚傳私印停車證販售　校方強硬喊話學生：自行面對司法

香蕉哥哥出道22年拍YOYO家族照！　0變化網虧「吃掉多少小朋友」

快訊／新竹市建案旁驚現天坑　道路傾斜還飄出陣陣瓦斯味

國際扶輪3482區台北蓬萊扶輪社攜手扶弱　認護興南國小

賴清德拋「百億癌症新藥基金」　侯辦轟：跟進卻不寫出處「毫無長進」

鄭浩均先發只投11球退場　中信兄弟說明原因

活得最累死撐著的三大星座！TOP 1對人事物都高要求　很難放過自己與別人

【監所技能銜接助更生】離開黑暗重新站起　腳踏實地工作

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

川普長子宣布父親過世　發言人：帳號被駭

紐約地鐵車廂黏假陽具！　她當眾逗弄吞吐

iPhone 15換不換？各代換機推薦指數曝

「鯨魚爆炸」影片曝！　染紅加州海岸

李昌鈺捲入！2男冤獄30年　康州付8億和解

美男中640億威力彩狂買3豪宅　專家嘆最糟錯誤

應徵SOD是真的！他拿錄取通知興奮炫耀

最淫慾女法官再爆爭議！法院內開「色色趴」狂歡

聯準會放鷹　美股收黑

美宣布：恢復免費發COVID-19快篩試劑

麥當勞隱藏版漢堡　這時才點得到

店員搞錯「多給一張彩券」　讓男中千萬大獎

烏克蘭也繼承蘇聯　澤倫斯基籲剝奪俄聯合國否決權

黑幫控制監獄！　委內瑞拉派1.1萬大兵奪回

更多熱門

相關新聞

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

馬來西亞一間攤販因為雞排飯聞名，然而老闆19日卻在炸雞排時暈倒，整個頭直接埋入滾燙的熱油鍋內，傷勢嚴重，送醫後不治身亡。死者的哥哥指出，弟弟生前患有高血壓與高膽固醇，而死因則是吸入大量濃煙導致窒息與二級燒燙傷。

女網紅峇里島吃豬皮　褻瀆宗教被判入獄

女網紅峇里島吃豬皮　褻瀆宗教被判入獄

親手殺2歲幼女　狠父被捕驚吐：還殺了4個兒子

親手殺2歲幼女　狠父被捕驚吐：還殺了4個兒子

新加坡樟宜機場明年起「免帶護照」可通關

新加坡樟宜機場明年起「免帶護照」可通關

iPhone 12輻射爭議　新加坡：與蘋果聯繫

iPhone 12輻射爭議　新加坡：與蘋果聯繫

關鍵字：

泰國情侶女友失業借住男友家男友爸媽東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

「3生肖」財運旺！威力彩今頭獎7.2億　黃金下注時段曝

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面