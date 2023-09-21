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「找靈媒一起詐騙媽」成功騙取47億元　富二代女突然墜下5樓身亡

「找靈媒一起詐騙媽」成功騙取47億元　富二代女突然墜下5樓身亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲因為詐騙母親入獄的女子，近來突然身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西49歲女子莎賓(Sabine Boghici)之前為了獨吞藝術家父親博吉塞(Jean Boghici)留下來的昂貴藝術品與珠寶，竟然聯手靈媒詐騙83歲母親，成功騙取1.488億美元（約台幣47億元），如今卻傳出她突然墜落5樓身亡，死因成謎。

自稱是歌手、演員與女模的49歲女子莎賓，14日被人發現重傷倒在里約熱內盧市家附近，緊急送醫後仍被宣告身亡，警方懷疑她可能是從5樓住家墜落，然而墜樓原因仍在調查中。

當地媒體報導，有消息指出，莎賓生前留下一封信給妻子羅莎(Rosa Stanesco Nicolau)，所以警方懷疑她有可能是自己從5樓跳下，但一切仍需等待調查結果出爐。莎賓墜樓身亡後，17日舉行了喪禮，當年遭她詐騙的母親與妹妹等人都有出席。

莎賓2020年開始，為了竊取母親吉納維芙(Genevieve Boghici)從亡父繼承的豐富遺產，竟然找來靈媒一起詐騙，謊稱她的生命會有危險，母親需要花錢才能消災，後來又以藝術品遭詛咒為由，將家中一系列收藏品變賣。

一年後，吉納維芙察覺自己遭到詐騙不願意給錢，結果被女兒搶走手機、軟禁在家中虐待，後來終於成功報案。警方調查發現，莎賓一共從母親那竊取16幅名貴畫作，價值美元1.45億元，還有價值美元100萬元珠寶和美元280萬現金，於2022年8月將她與伴侶羅莎一起逮捕，今年3月她才保釋出獄，原定9月21日出席聽證會。

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