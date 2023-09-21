iPhone 12電磁波爭議燒進亞洲　新加坡：正與蘋果公司聯繫

▲圖為蘋果公司iPhone 12系列手機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

iPhone 12電磁波爭議從歐洲延燒到亞洲，在南韓政府宣布重新檢測調查是否符合輻射標準之後，新加坡20日表示，正與蘋果公司保持聯繫，將密切關注此案進一步發展。

《8視界新聞網》報導，新加坡國家環境局與資訊通信媒體發展局已知悉法國國家頻譜管理局（ANFR）針對當地銷售的iPhone 12手機電磁輻射的調查結果，並指出蘋果公司先前為iPhone 12進行註冊時曾提交電磁輻射報告，顯示這款手機符合現行國際標準，包括歐盟電磁波輻射標準，因此隨後獲得批准在新加坡銷售。

針對電磁波爭議，資媒局正與新加坡蘋果公司保持聯繫，也獲悉iPhone 12獲得多個國際機構認證，也被認可符合SAR值規定和標準，「環境局與資媒局向公眾保證，在新加坡批准任何發射電磁輻射設備之前，都有嚴格安全要求，我們將密切關注此案的進一步發展」。

法國國家頻譜管理局（ANFR）先前以電磁波超出歐盟標準為由，禁止蘋果公司iPhone 12在國內銷售，因實驗室測試顯示，若把iPhone 12握在手中或放入口袋，人體吸收的電磁能量是每公斤5.74瓦，高於歐盟針對這類測試的每公斤4瓦標準值。法國宣布這則消息後隨即引來多國關注，部分國家針對這款手機展開監管行動。

針對法國的作法，蘋果公司提出多份檢測結果反駁，稱iPhone 12已通過多個國際機構輻射標準，並向法國調查結果提出質疑。不過蘋果也表示，將為法國用戶發布軟體更新，以適應法國監管機構的協議。