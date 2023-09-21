被導航到「倒塌10年斷橋」　二寶爸墜橋身亡！家屬怒告Google公司

▲男子因為照著導航指示不幸墜橋。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州47歲男子帕克森(Philip Paxson)開車時因為不熟路況，在Google Maps導航的指示下，竟然開到一座斷裂廢棄的橋上，不幸墜橋身亡，家屬控訴因為Google Maps多年來沒有更新地圖資訊才會導致命案，近來正式對Google公司提告。

身為二寶爸的帕克森，2022年9月30日參加完女兒的慶生派對後，駕駛吉普車要回家時，由於天色昏暗又對附近路況不熟悉，便使用Google Maps導航，結果被指引到一座近10年前倒塌且附近沒有任何警告標誌的斷橋上，導致他墜橋後溺水身亡。

A portion of 24th Street Pl. NE in Hickory washed away in 2013 after flooding badly damaged a culvert



The family’s attorney says Philip Paxson was following Google Maps last year and was guided over an unguarded edge of the collapsed bridge



He diedhttps://t.co/A6Y9payQ3u pic.twitter.com/jRkz9oMpSp — Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) September 20, 2023

家屬19日向韋克郡(Wake)高等法院提起訴訟，帕克森妻子艾莉西亞(Alicia Paxson)傷心表示，「我年幼的女兒一直問我，爸爸是怎麼死的、為什麼死了，我不曉得要怎麼向他們解釋，因為即使是成年人的我，也無法理解為什麼負責導航和橋樑維護的人竟然會這樣，如此漠視生命」。

訴訟文件中指出，在帕克森不幸墜橋前幾年，曾有人向Google Maps通報橋梁已經倒塌，希望Google公司能夠更新資訊，然而多年來地圖資訊卻沒有更動。

Google公司發言人表示，「我們對於發生在帕克森一家的事情感到遺憾，我們以提供最精準的地圖訊息為目標，正在審查這起訴訟」。北卡州巡邏隊則表示，倒塌大橋由於不是地方政府負責維護，且當初建蓋橋梁的公司已經倒閉，才會多年來沒有人管理，目前已點名幾家私營物業管理公司，將會要求他們對事件負起責任。