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iPhone 15換不換？拿這台「直接閉眼入」　各代換機推薦指數曝

▲▼iPhone 15。（圖／達志影像／美聯社）

▲日媒整理出各代機種升級iPhone 15系列的推薦指數。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

蘋果iPhone 15將於22日起全台正式開賣，而許多民眾也在猶豫是否要趁此機會換新機。日媒則根據消費者目前使用的各代機種進行「換機推薦指數排名」，提供給還在苦惱的民眾參考。

iPhone 14系列：推薦度10~20%

距離上一代iPhone推出至今僅1年，除非是特別追求新機、新色系或是新機能的人，大多數iPhone 14的使用者不太需要升級換機。而求新求異的果粉則可以直接買Pro系列。此外，如果當初iPhone 14不是分期購入，也可以用舊機換購新機，例如iPhone 14最高可折抵7萬8000日幣（約新台幣1.6萬元），如此一來，原價12萬4800日幣（約新台幣2.7萬元）的iPhone 15只需要4萬6800日幣（約新台幣1.1萬元）就可以入手，相對而言負擔較低。

其中iPhone 14與iPhone 15最大的差別共有4點
 1、動態島
2、具備更高螢幕亮度，因此在戶外陽光直射的環境下，手機畫面比以前更清楚
3、4,800 萬畫素廣角鏡頭、2倍無損變焦
4、USB Type-C

iPhone 13系列：推薦度60~70%

iPhone 13發行至今已2年，當初分期購買的用戶也差不多繳納完畢費用，因此可以考慮舊機換新機。iPhone 13與iPhone 15的具體差異和iPhone 14的4點一樣，唯一差別在於，如果升級iPhone 15，離線觀看影片的手機電量能夠延長1個小時，但是不足以成為換機的主要因素。

另一個差別則是在於顏色選擇，iPhone 13的顏色較濃郁，雖然iPhone 15也有藍色鈦金屬與原色鈦金屬等相對較深色的選擇，但整體仍較iPhone 13的色系淡。

iPhone 12系列：推薦度70~80%

當初使用36期分期付款購買iPhone 12系列的使用者也差不多可以考慮換機。由於iPhone 12與iPhone 15的升級非常有感，因此推薦換機。此外，iPhone 12的螢幕最大亮度為625尼特，而iPhone 15則為1000尼特，室外峰值更達2000尼特，對於在戶外陽光直射的環境下的螢幕清晰度有大幅改善。

除了搭載4,800 萬畫素廣角鏡頭，2倍光學變焦外，iPhone 15改為Type-C接口，iPhone 15電池續航力更增加至20小時，相較之下iPhone 12連續播放影片的電力只能維持17小時。另一方面，如果當初購買iPhone 12最小容量64GB的用戶，也可以趁此機會考慮升級。

iPhone 11以前系列：推薦度90~100%

iPhone 15與iPhone 11相比擁有跳躍性的提升，首先iPhone 11並不支援5G。此外，iPhone 15電池續航力也增加3小時。特別是iPhone X並不支援最新的iOS 17，因此如果想要升級系統，勢必要換機，而使用iPhone XS／XS MAX以及iPhone 11的用戶則可以再考慮一陣子。

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