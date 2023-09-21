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普丁10月出訪中國！　親口證實「接受習近平邀請」

▲▼習近平訪俄與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁預計10月出訪中國與習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁20日在聖彼得堡接見來訪的中國外交部長王毅時表示，很高興接受中國國家主席習近平的邀請，預計於10月出訪中國，而這也是習近平推動一帶一路協議的一部份。出訪期間普丁將會見習近平，並於北京參加一帶一路論壇。另一方面，兩人上一次的會面則是在3月。

《彭博社》8月曾經報導，普丁即將出訪中國，而克里姆林宮19日也證實了這項消息。他表示，莫斯科當局非常期待普丁與習近平在北京「一帶一路」論壇期間舉行「實質的雙邊會談」。

根據《RT電視台》報導，普丁最後一次到訪中國是2022年2月，就在俄羅斯進攻烏克蘭前不久，當時兩國領導人皆強調，「兩國的友誼沒有極限，且不存在禁止的合作區域」。而自俄羅斯軍事進攻烏克蘭，西方各國展開對俄制裁後，中國便拒絕加入制裁行列，並將一切起因歸咎於北約的擴張。

普丁20日會見王毅表示，他與習近平的上一次會面是在3月，而該次的峰會非常成功且具開創性，同時為俄中關係注入了強勁的動力。他表示，很高興接受習近平的邀請，於10月出訪中國。中國將於10月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，屆時將會有來自90個國家的代表出席。

對此，克宮表示，此次的出訪行程已經確定，不過不會提供詳細日期。

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